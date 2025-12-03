Fenaj realiza 40º Congresso Nacional dos Jornalistas, em Brasília

Congresso terá como tema “Os Desafios do Jornalismo: de Gutenberg à Inteligência Artificial”, debatendo as profundas transformações que impactam o exercício da profissão e o futuro da informação em uma era marcada pela automação e pelas plataformas digitais

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) realiza o 40º Congresso Nacional dos Jornalistas, que acontecerá entre 10 e 13 de dezembro de 2025, em Brasília (DF), na sede do Sebrae, na Asa Norte. Realizado em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF), o evento reunirá cerca de 250 participantes de todo o país, entre profissionais, estudantes e representantes de empresas de comunicação.

Mais importante espaço de deliberação política da categoria, o Congresso terá como tema “Os Desafios do Jornalismo: de Gutenberg à Inteligência Artificial”, debatendo as profundas transformações que impactam o exercício da profissão e o futuro da informação em uma era marcada pela automação e pelas plataformas digitais.

O encontro conta com o patrocínio do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Banco do Nordeste (BNB) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do apoio da Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ), Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Associação dos Docentes da UnB (Adunb), Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf-CE) e Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes).

O Congresso

A programação será estruturada em conferência magna, painéis, oficinas e plenárias deliberativas, mantendo a tradição histórica dos encontros da categoria realizados desde a década de 1940. A Inteligência Artificial será o eixo central da 40ª edição, com destaque para seus impactos no mercado de trabalho, implicações éticas e oportunidades para fortalecer práticas jornalísticas de qualidade.

“O Congresso Nacional é o momento em que a categoria reafirma seu compromisso com o jornalismo ético, plural e democrático. Precisamos debater a tecnologia sem abrir mão da nossa missão social”, afirma Samira de Castro, presidente da Fenaj.

Assim como em todas as edições, o evento será precedido por congressos estaduais e locais, organizados pelos 31 sindicatos de jornalistas do país, responsáveis por eleger os delegados que representarão suas bases. O local escolhido para sediar o encontro nacional será o Sebrae, na Asa Norte, em Brasília.

Compromisso com o futuro

Criado na década de 1940 e atualmente realizado a cada dois anos, o Congresso Nacional dos Jornalistas consolidou-se como o maior fórum democrático da categoria. A última edição, em 2021, ocorreu virtualmente em razão da pandemia de covid-19.

Para a Fenaj, este será um momento estratégico de atualização do debate sobre as condições de trabalho, a regulação da comunicação e a defesa da democracia, reforçando a importância do jornalismo para a sociedade brasileira.