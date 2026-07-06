Festa da Tainha de Paranaguá volta a reunir milhares de pessoas neste final de semana

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Estrutura preparada pela Prefeitura garante conforto para as famílias, fortalece o comércio local e transforma o evento em um dos maiores encontros populares do Sul do Brasil

Música, gastronomia e lazer movimentam turismo e economia da cidade | foto: Moyses Zanardo / PMP

A 14ª Festa Nacional da Tainha voltou a mostrar, na noite de sábado (4), por que se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário de Paranaguá. Com uma estrutura planejada para receber moradores e visitantes com segurança, organização e conforto, a Praça de Eventos foi tomada por famílias que aproveitaram a gastronomia, a programação cultural e o show nacional da dupla Anthony e Gabriel.

Antes da principal atração da noite, Edson e Rodrigo abriram a programação musical, preparando o público para uma apresentação marcada por sucessos conhecidos e muita participação. Milhares de pessoas acompanharam o espetáculo, cantando do início ao fim e transformando o espaço em um grande encontro de celebração, convivência e alegria.

Mais do que oferecer entretenimento gratuito, a Prefeitura de Paranaguá investiu em uma estrutura que permite ao público desfrutar da tradicional tainha com comodidade. Mesas, espaços de convivência e uma organização pensada para receber pessoas de todas as idades fazem da festa um ambiente acolhedor, onde famílias inteiras permanecem por horas aproveitando cada atração.

O evento também movimenta a economia local e amplia as opções de lazer para todas as idades. Além da Feira da Lua, que reúne artesanato, gastronomia e produtos variados, a Festa da Tainha conta com um parque de diversões que completa a programação e garante momentos de diversão para crianças, jovens e adultos.

Os ambulantes autorizados também aproveitam a grande circulação de visitantes para comercializar seus produtos, gerando renda e fortalecendo a economia das famílias. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Paranaguá em promover um evento que reúne cultura, entretenimento, desenvolvimento econômico e valorização das tradições locais em um único espaço.

A realização da Festa da Tainha reflete o trabalho da Prefeitura de Paranaguá na organização de grandes eventos públicos, conciliando infraestrutura, segurança, valorização das tradições locais e incentivo aos empreendedores.

A programação continua nos próximos dias, com novas atrações culturais, musicais e gastronômicas. A Prefeitura de Paranaguá convida moradores e turistas a viverem essa experiência, prestigiarem a culinária caiçara, conhecerem os expositores da Feira da Lua e aproveitarem uma das maiores festas populares do Sul do Brasil, preparada para receber o público com qualidade, conforto e hospitalidade.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins