Festa do Divino na Ilha Rasa acontece neste final de semana

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Romaria começa neste sábado pela manhã e segue até o domingo; baile de fandango vai agitar a noite dos participantes

Foto: Rafael Damasceno

A Festa do Divino Espírito Santo 2026, organizada pela Associação de Cultura Popular Mandicuera, será realizada neste sábado (23) e domingo (24), na Ilha Rasa, em Guaraqueçaba. O local foi escolhido por sorteio feito pela organização. O evento encerra uma romaria iniciada há 50 dias em homenagem ao Pentecostes, símbolo da descida do Espírito Santo aos apóstolos de Jesus Cristo.

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A peregrinação deste ano saiu no início de abril da Ilha dos Valadares com destino a praia de Juréia, em São Paulo. A romaria seguiu pelo litoral paulista até chegar nas comunidades localizadas nas baías de Paranaguá e Guaraqueçaba, no Paraná.

A festa começa no sábado pela manhã com saída do Barco Charmoso de Paranaguá até a Ilha. Chegando em terra, os peregrinos seguem batendo de porta em porta convidando os moradores para celebração que continua até a noite, momento em que começa o baile de fandango. Os grupos Chamarrita de Itapoá, Mandicuera, Mestre Eugênio, Dona Mariquinha, Marola, Raízes Fandangueiras, Fandanguará, Manema, Canto da Viola, Mucunã e Mandipuva estarão presentes na festa.

No domingo, é realizada a alvorada das bandeiras. Logo após o café, ocorrerá o encontro das bandeiras de todas as comunidades, com peregrinação até o mastro, cantorias de louvação locais e missa de pentecostes para acolhimento das bandeiras e folias.

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“Você que tem fé no Divino Espírito Santo e gosta de uma boa festa em comunidade, não perca a oportunidade de festejar conosco”, declarou a coordenadora da Festa, Mariana Zanette. As vendas de passagens pelo Barco Charmoso já estão esgotadas, mas os moradores podem participar utilizando os meios de transporte próprios da região.

Foto: Rafael Damasceno

A tradição do Divino

A Romaria do Divino Espírito Santo tem raízes históricas que remontam a Alenquer, Portugal, em 1322, e chegou ao litoral brasileiro junto com a devoção popular, a partilha e a fé no Divino. Em 700 anos, a romaria percorreu mais de 800 km pelos territórios mais antigos do Brasil como Cananéia e Iguape, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. A peregrinação é considerada uma das maiores manifestações contínuas de fé do país.

Uma das diferenças em comparação as outras festas religiosas é a musicalidade carregada de características medievais como o uso de violas derivadas de alaúdes ou vihuelas (viola de mão), as rabecas dos rababes (de origem árabe) e as caixas do período templário.

Nas comunidades caiçaras, essa tradição segue viva por meio da bandeira, dos cantos, das visitas às casas, do levantamento do mastro, da comida compartilhada e do Fandango. Na Ilha Rasa, a Festa do Divino reafirma o encontro entre Portugal e Brasil, fé e cultura, memória e continuidade. Para o mestre fandangueiro e liderança na Festa do Divino, Aorelio Domingues, “a romaria é um compromisso espiritual e comunitário, uma herança que atravessa gerações e mantém viva a alma caiçara”.

Foto: Rafael Damasceno

Confira a programação completa da Festa do Divino 2026

Sábado – 23 de maio

09h – Saída do barco no trapiche em frente ao Aquário de Paranaguá com destino a Ilha Rasa

12h15 – Levantamento do mastro

13h – almoço comunitário

14h30 – Romaria

18h – Santo Encerro

20h30 – Baile de Fandango

Domingo – 24 de maio (Pentecostes):

06h – Alvorada das bandeiras

07h – Café da manhã

09h – Encontro das bandeiras, seguido de peregrinação.

10h – Santa missa de Pentecostes

12h – Almoço comunitário

14h30 – Derrubada do mastro, despedida e Santo Encerro

16h – Saída do Barco Charmoso

18h30 – Chegada prevista em Paranaguá



Festa do Divino 2026 no Litoral do Paraná

Data: 23 e 24 de maio (sábado e domingo);

Local: Ilha Rasa, em Guaraqueçaba;

Horário: Dia 23 a partir das 09h e dia 24 das 06h às 15h;

