Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Festa Nacional da Tainha aquece turismo e economia no início do inverno em Paranaguá

Redação

Publicidade

Evento segue até 12 de julho com gastronomia, shows, valorização da cultura caiçara e geração de renda para pescadores, comerciantes e ambulantes

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A 14ª edição da Festa Nacional da Tainha teve início na sexta-feira, dia 26, em Paranaguá, reunindo centenas de pessoas na Praça de Eventos para celebrar uma das maiores tradições gastronômicas e culturais do litoral paranaense. O evento segue até o dia 12 de julho e promete movimentar a economia local, impulsionar o turismo e valorizar a cultura caiçara.

Além da tradicional tainha preparada pelas comunidades pesqueiras, a programação conta com apresentações musicais diárias, atrações culturais, feira gastronômica e espaço para comerciantes, artesãos e ambulantes.  O show de abertura foi da dupla João Marcos e Thiago.

Durante a abertura, o prefeito Adriano Ramos destacou que a festa se consolidou como um dos principais eventos do calendário de Paranaguá. “É uma festa que valoriza os nossos pescadores, gera oportunidade para que eles comercializem seus produtos e fortalece a economia da cidade. Também valorizamos nossos artistas locais e mantemos os shows nacionais, sempre com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Tenho certeza de que esta edição será novamente um grande sucesso”, disse o prefeito. 

O prefeito ressaltou ainda que a Festa Nacional da Tainha abre uma sequência de grandes eventos no município. “Depois da Festa da Tainha teremos a Fejupa, o aniversário de Paranaguá e o Paranaguá Motos. É um período importante que movimenta o comércio, o turismo e gera emprego e renda para nossa população”, destacou.

Sobre a segurança, Adriano Ramos afirmou que o esquema foi reforçado. “Investimos na Guarda Civil Municipal, adquirimos 22 novas viaturas e contamos também com segurança privada e o apoio da Polícia Militar. Queremos que as famílias aproveitem a festa com tranquilidade”,enfatizou.

O prefeito ainda convidou moradores e turistas para prestigiarem a programação. “Quem já conhece a Festa da Tainha sabe da qualidade da nossa gastronomia e da hospitalidade do povo parnanguara. Venham saborear nossa tainha, aproveitar os shows e viver esse momento especial em Paranaguá.”

A vice-prefeita Fabiana Parro destacou que o evento foi planejado para oferecer mais conforto, segurança e fortalecer a identidade cultural do município. “É uma festa pensada para valorizar nossos pescadores, nossa cultura e promover o turismo. Evoluímos em relação ao ano passado, ampliando a estrutura, reforçando a segurança e oferecendo melhores condições para quem trabalha e para quem visita a festa”, destacou.

Ela também enfatizou o impacto econômico dos eventos realizados pela Prefeitura. “Essas festas representam investimento para Paranaguá. O dinheiro circula no comércio, beneficia os ambulantes, fortalece o turismo e mostra ao Brasil toda a riqueza da nossa cultura e da culinária caiçara”,disse a vice-prefeita.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, destacou o apoio aos empreendedores locais. “A determinação do prefeito sempre foi priorizar os ambulantes da cidade. Ampliamos a estrutura com novas tendas para melhorar o atendimento e proporcionar melhores condições de trabalho.”

Segundo o secretário, a segurança também recebeu atenção especial nesta edição. “O evento conta com entradas monitoradas, videomonitoramento e um sistema que auxilia na identificação de pessoas com pendências judiciais. O objetivo é oferecer um ambiente seguro para que as famílias possam aproveitar a festa”, enfatizou.

Já o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, Márcio Vega, ressaltou o trabalho realizado para organizar o evento e a importância da festa para os pescadores. “Foram quase dois meses de preparação, envolvendo pescadores, feirantes, barraqueiros e ambulantes. É uma festa que fortalece a cultura caiçara e, principalmente, gera emprego e renda para inúmeras famílias”, afirma Vega.

Márcio Vega lembrou o recorde registrado na edição anterior e demonstrou otimismo para este ano. “No ano passado comercializamos quase 12 toneladas de pescado, um crescimento de 70% em relação à edição anterior. Como a safra deste ano está excelente, esperamos superar esse resultado. Paranaguá está de braços abertos para receber moradores e turistas.”

Com expectativa de grande público, a 14ª Festa Nacional da Tainha reforça sua importância como um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do litoral paranaense, promovendo tradição, entretenimento e desenvolvimento econômico para Paranaguá.

Redação
Leia também
Paranaguá

Em nove dias, Secretaria Regional retirou mais de 104 toneladas de entulho na Ilha dos Valadares

Paranaguá

Investimento estadual garante mais recursos para fortalecer a saúde pública em Paranaguá

Paranaguá

Programa Prefeitura nos Bairros em Valadares é adiado por causa da previsão de chuvas para o sábado (27)

Litoral

Estado investe na requalificação do Litoral com a revitalização de quatro orlas marítimas

Geral

Ilha dos Valadares recebe o Programa Prefeitura nos Bairros neste sábado (27)

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá e Sebrae promovem evento sobre empreendedorismo no artesanato