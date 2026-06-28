Festa Nacional da Tainha aquece turismo e economia no início do inverno em Paranaguá

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Evento segue até 12 de julho com gastronomia, shows, valorização da cultura caiçara e geração de renda para pescadores, comerciantes e ambulantes

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A 14ª edição da Festa Nacional da Tainha teve início na sexta-feira, dia 26, em Paranaguá, reunindo centenas de pessoas na Praça de Eventos para celebrar uma das maiores tradições gastronômicas e culturais do litoral paranaense. O evento segue até o dia 12 de julho e promete movimentar a economia local, impulsionar o turismo e valorizar a cultura caiçara.

Além da tradicional tainha preparada pelas comunidades pesqueiras, a programação conta com apresentações musicais diárias, atrações culturais, feira gastronômica e espaço para comerciantes, artesãos e ambulantes. O show de abertura foi da dupla João Marcos e Thiago.

Durante a abertura, o prefeito Adriano Ramos destacou que a festa se consolidou como um dos principais eventos do calendário de Paranaguá. “É uma festa que valoriza os nossos pescadores, gera oportunidade para que eles comercializem seus produtos e fortalece a economia da cidade. Também valorizamos nossos artistas locais e mantemos os shows nacionais, sempre com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Tenho certeza de que esta edição será novamente um grande sucesso”, disse o prefeito.

O prefeito ressaltou ainda que a Festa Nacional da Tainha abre uma sequência de grandes eventos no município. “Depois da Festa da Tainha teremos a Fejupa, o aniversário de Paranaguá e o Paranaguá Motos. É um período importante que movimenta o comércio, o turismo e gera emprego e renda para nossa população”, destacou.

Sobre a segurança, Adriano Ramos afirmou que o esquema foi reforçado. “Investimos na Guarda Civil Municipal, adquirimos 22 novas viaturas e contamos também com segurança privada e o apoio da Polícia Militar. Queremos que as famílias aproveitem a festa com tranquilidade”,enfatizou.

O prefeito ainda convidou moradores e turistas para prestigiarem a programação. “Quem já conhece a Festa da Tainha sabe da qualidade da nossa gastronomia e da hospitalidade do povo parnanguara. Venham saborear nossa tainha, aproveitar os shows e viver esse momento especial em Paranaguá.”

A vice-prefeita Fabiana Parro destacou que o evento foi planejado para oferecer mais conforto, segurança e fortalecer a identidade cultural do município. “É uma festa pensada para valorizar nossos pescadores, nossa cultura e promover o turismo. Evoluímos em relação ao ano passado, ampliando a estrutura, reforçando a segurança e oferecendo melhores condições para quem trabalha e para quem visita a festa”, destacou.

Ela também enfatizou o impacto econômico dos eventos realizados pela Prefeitura. “Essas festas representam investimento para Paranaguá. O dinheiro circula no comércio, beneficia os ambulantes, fortalece o turismo e mostra ao Brasil toda a riqueza da nossa cultura e da culinária caiçara”,disse a vice-prefeita.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, destacou o apoio aos empreendedores locais. “A determinação do prefeito sempre foi priorizar os ambulantes da cidade. Ampliamos a estrutura com novas tendas para melhorar o atendimento e proporcionar melhores condições de trabalho.”

Segundo o secretário, a segurança também recebeu atenção especial nesta edição. “O evento conta com entradas monitoradas, videomonitoramento e um sistema que auxilia na identificação de pessoas com pendências judiciais. O objetivo é oferecer um ambiente seguro para que as famílias possam aproveitar a festa”, enfatizou.

Já o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, Márcio Vega, ressaltou o trabalho realizado para organizar o evento e a importância da festa para os pescadores. “Foram quase dois meses de preparação, envolvendo pescadores, feirantes, barraqueiros e ambulantes. É uma festa que fortalece a cultura caiçara e, principalmente, gera emprego e renda para inúmeras famílias”, afirma Vega.

Márcio Vega lembrou o recorde registrado na edição anterior e demonstrou otimismo para este ano. “No ano passado comercializamos quase 12 toneladas de pescado, um crescimento de 70% em relação à edição anterior. Como a safra deste ano está excelente, esperamos superar esse resultado. Paranaguá está de braços abertos para receber moradores e turistas.”

Com expectativa de grande público, a 14ª Festa Nacional da Tainha reforça sua importância como um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do litoral paranaense, promovendo tradição, entretenimento e desenvolvimento econômico para Paranaguá.