Festival de cinema de horror chega a Matinhos com programação gratuita

2º Festival Boitatá acontece de 14 a 16 de maio no campus da UFPR Litoral, com sessões de filmes, masterclass e palestra

Fotos: Divulgação

De 14 a 16 de maio, Matinhos recebe o 2º Festival Boitatá – Festival Paranaense Itinerante de Cinema de Horror, evento gratuito que reúne sessões de filmes, uma masterclass sobre horror negro no cinema e uma palestra sobre desenvolvimento de roteiro. A programação será realizada Auditório Juliano Fumaneri Weiss, no campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral) e tem como objetivo ampliar a circulação do cinema de horror no estado.

O festival propõe um espaço de encontro entre público, realizadores e pesquisadores do gênero e busca incentivar o debate sobre a produção brasileira contemporânea. “O nosso objetivo é aproximar o público desse universo e mostrar a diversidade do gênero no Brasil, que muitas vezes circula pouco fora de grandes centros ou de circuitos especializados”, afirma o diretor artístico do evento, Carlos Macagi.

A abertura do festival acontece na quinta-feira (14), às 13h30 com a Mostra de Curtas-Metragens Universitários. Na sequência, às 15h, acontece a palestra “Sussurros da Cerâmica: Desenvolvendo o roteiro para uma série de Horror”. O painel, apresentado por Joel Schoenrock e Thaynan Rodrigues, apresenta o processo de escrita da série “Sussurros da Cerâmica”, inspirada em lendas urbanas de Campo Largo (PR). A palestra aborda os desafios de adaptação, construção de atmosfera e estruturação da narrativa seriada, além dos passos para viabilizar uma produção.

A programação segue com a exibição especial de um clássico do horror brasileiro: “Mangue Negro” (2008), seguida de bate-papo com o diretor Rodrigo Aragão, com participação do cineasta Petter Baiestof. A sessão começa às 19h30.

No dia seguinte, sexta (15), a programação começa às 10h, com a Mostra de Curtas-Metragens Infantis. Às 13h30, será exibido o longa-metragem “Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho. Na sequência, às 16h30, acontece a sessão de “Dragkiller”, com direção de Johnny Victor.

À noite, às 19h, o público poderá participar da masterclass “Monstros, Raça e Memória: panoramas do horror negro no cinema”, com Tati Regis. A oficina percorre a evolução do horror negro no cinema, analisando, ao longo das décadas, como as relações entre monstros, raça e memória refletem disputas de representação e heranças do imaginário colonial.

O último dia do evento, sábado (16) começa às 9h com a Mostra de Curtas-Metragens. À tarde, às 14h, acontece a sessão do longa-metragem “Recanto dos Ribeiros”, com direção de Murilo Bonini e Leonardo Kawaguchi Na sequência, às 15h30, é a vez da Mostra dos

Curadores, que irá exibir o filme “Tropical Sov”, seguido de bate-papo com o diretor Petter Baiestor e participação do diretor-artístico do festival, Carlos Macagi.

Além das exibições, o festival reúne uma curadoria formada por nomes relevantes do cinema de horror brasileiro. A seleção de longas-metragens será assinada pelos cineastas Paulo Biscaia (“Virgens Acorrentadas”, “Nervo Craniano Zero”, “Morgue Story”), Petter Baiestorf (“Fábulas Negras”, “Zombio”, “Zombio 2: Chimarrão Zombies”) e pela pesquisadora do gênero Yamine Evaristo, do site Longas Histórias.

Já as mostras de curtas serão selecionadas por Nelson Rocha Neto, escritor e pesquisador do horror; Rodolfo Stancki, professor universitário, jornalista e crítico de cinema; e Gabriela Larocca, historiadora e podcaster do site República do Medo. A equipe integra ainda o diretor artístico Carlos Macagi, responsável por selecionar obras e promover discussões sobre o gênero.

Programa realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná com apoio da Copel.

PROGRAMAÇÃO

14 de maio (quinta-feira)

13h30 – Mostra de Curtas-Metragens Universitários

15h – Palestra “Sussurros da Cerâmica: Desenvolvendo o roteiro para uma série de Horror”, com Joel Schoenrock e Thaynan Rodrigues

19h30 – Exibição especial de “Mangue Negro”, seguido de bate-papo com o diretor Rodrigo Aragão, com participação do cineasta Petter Baiestof

15 de maio (sexta-feira)

10h – Mostra de Curtas-Metragens Infantis

13h30 – Exibição do longa-metragem “Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho

16h30 – Exibição do longa-metragem “Dragkiller”, de Johnny Victor.

19h – Masterclass “Monstros, Raça e Memória: panoramas do horror negro no cinema”, com Tati Regis.

16 de maio (sábado)

9h – Mostra de Curtas-Metragens

14h – Longa “Recanto dos Ribeiros”, com direção de Murilo Bonini e Leonardo Kawaguchi.

15h30 – Mostra dos Curadores: exibição do filme “Tropical Sov”, seguido de bate-papo com o diretor Petter Baiestor e participação do diretor-artístico do festival, Carlos Macagi.

SERVIÇO

2º Festival Boitatá – Festival Paranaense Itinerante de Cinema de Horror

14, 15 e 16 de maio

Auditório Juliano Fumaneri Weiss – Campus UFPR Litoral – Matinhos

Rua Jaguariaíva, nº 512