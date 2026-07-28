Festival Jazz A Gosto chega à 12ª edição, na Ilha do Mel

Confira a programação completa de um dos eventos mais aguardados do inverno paranaense, com 40 apresentações, no Palco da Praça Felipe Valentim, em bares e em pousadas

Fotos: Divulgação

Está chegando o mês de agosto e, com ele, um dos eventos mais aguardados do inverno paranaense. Durante os cinco fins de semana do mês, a Ilha do Mel volta a respirar música em todos os cantos da Ilha, de Nova Brasília e Encantadas, com shows gratuitos ao ar livre e atrações intimistas. A expectativa é de que milhares de visitantes passem pela Ilha ao longo do mês de agosto, movimentando a economia local e reforçando a vocação da região como destino para quem busca cultura, tranquilidade e contato com a natureza.

O Festival Jazz A Gosto, em Nova Brasília reunirá, na sua 12ª edição, ao todo, 40 apresentações, no Palco da Praça Felipe Valentim, em bares e em pousadas. Cada um com uma proposta própria, desde shows intimistas até grandes apresentações ao ar livre.

Embora a marca Jazz A Gosto complete sua 12ª edição, a história do evento começou muito antes. Ainda na década de 1990, o músico, contrabaixista e atual curador Glauco Sölter já levava apresentações de jazz para a Ilha do Mel. A iniciativa cresceu, ganhou novos parceiros, consolidou-se como festival e, atualmente, chega ao quarto ano consecutivo sob a curadoria de Sölter.

Segundo ele, a proposta é apresentar um panorama amplo da música instrumental contemporânea, valorizando diferentes vertentes do jazz e seus diálogos com outros gêneros musicais. “O conceito do Festival é justamente essa abertura. O jazz tem uma enorme capacidade de dialogar com outras linguagens musicais, e queremos mostrar esse universo rico, colorido e diverso, reunindo artistas com personalidades e propostas muito diferentes”, destaca.

A curadoria privilegia músicos de destaque da cena paranaense, especialmente de Curitiba, além de artistas que estejam em circulação pelo Brasil durante o mês de agosto. Entre os destaques desta edição está o pianista cubano José Portilo, um dos principais nomes internacionais da programação. O Festival também contará com artistas de Argentina, Uruguai e Paraguai, reforçando o intercâmbio cultural latino-americano. A programação reúne ainda músicos consagrados e representantes da nova geração do jazz brasileiro, formando um mosaico de estilos, influências e sonoridades.

Reservas em pousadas

Como a Ilha do Mel possui capacidade limitada de hospedagem, a organização recomenda que os visitantes façam suas reservas com antecedência. A expectativa é de alta ocupação nos cinco fins de semana do Festival, especialmente durante as apresentações dos principais artistas da programação.

PROGRAMAÇÃO JAZZ A GOSTO

PRIMEIRO FIM DE SEMANA

Sexta 31/07

18h – Palco Praça – Joel Müller convida Abdiel Freire

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Trombone Paralelo

Sábado 01/08

13h – Palco Praça – John Muller Trio

15h – Palco Praça – Cristina El Tarran, Mário Conde e Joel Müller

19h – Palco Praça – Priscila Nogueira e Dinamite Combo

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Jazz Gang Quintet

Domingo 02/08

12h – Palco Praça – Priscila Nogueira Quartet

SEGUNDO FIM DE SEMANA

Sexta 07/08

19h – Palco Praça – Castanheira

21h – Ilha do Mel Café Cultural – José Portillo Trio (Cuba) com Glauco Sölter e Fofo Black

Sábado 08/08

13h – Palco Praça – Destro Cello Trio

15h – Palco Praça – Duo Curlys

19h – Palco Praça – Raven e Band (Paraguai)

19h – Pousada das Meninas – “Cuba Jazz” com José Portillo piano e Fofo Black percussão

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Josias Pimentel convida Murilo Veronezzi e Grupo

Domingo 09/08

12h – Palco Praça – Fofo Black Trio com Glauco Solter e Murilo Veronezzi

TERCEIRO FIM DE SEMANA

Sexta 14/08

19h – Palco Praça – Fulana de Val (Uruguai)

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Fer Cordeiro Quarteto

Sábado 15/08

13h – Palco Praça – Fer Cordeiro e Grupo

15h – Palco Praça – Betinho Zanelatto Quarteto

19h – Palco Praça – Eugênio Fim convida André Ribas e Luís Rolim

19h – Pousada das Meninas – Murilo Veronezzi guitarra convida Leonardo dos Santos gaita

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Noise Jazz (Argentina)

Domingo 16/08

12h – Palco Praça – João Egashira Trio com André Ribas e Luís Rolim

QUARTO FIM DE SEMANA

Sexta 21/08

19h – Palco Praça – Quarteto Alvorada

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Triple Frontera – João Soares, Mariano Montenegro e Diego Garcia

Sábado 22/08

13h – Palco Praça – Beca Trio

15h – Palco Praça – Daniel Oliva Trio

19h – Palco Praça – Thaís Calderón e Tangará

19h – Pousada das Meninas – “Piano Baixo” com Lilian Nakahodo e Leonardo Destro

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Grupo Mokoia

23h – Barrancos – Thaís Calderón convida Rúbia Divino

Domingo 23/08

12h – Palco Praça – Itapoá Jazz

QUINTO FIM DE SEMANA

Sexta 28/08

19h – Palco Praça – Amanda Cortes Quarteto

21h – Ilha do Mel Café Cultural – João Soares Collective

Sábado 29/08

13h – Palco Praça – Lima O. Trio

15h – Palco Praça – Adriano Trindade e Vina Lacerda

19h – Palco Praça – Nikole Gouveia Quinteto

19h – Pousada das Meninas – “Piano Brasil” – Paulinho Sabbag convida Amanda Cortes

21h – Ilha do Mel Café Cultural – Grupo Urucum

Domingo 30/08

12h – Palco Praça – Jean da Rosa Trio com Vina Lacerda e Menandro Souza