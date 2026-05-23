Festival Takuaty promove encontro das culturas indígena e afro-brasileira em Curitiba

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Evento conta com shows, oficinas, palestras e vivências na Casa Àlàáfíà, reunindo artistas, mestres da tradição afro-brasileira e representantes da aldeia Takuaty

Juliana Kerexu, cacique Mbya Guarani | foto: Divulgação

Acontece neste sábado (23) e domingo (24), em Curitiba, o 3º Festival Takuaty, iniciativa independente que aproxima saberes indígenas, cultura popular e manifestações afro-brasileiras em uma programação gratuita e diversa no Centro Histórico da capital.

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Realizado na Casa Àlàáfíà, quilombo urbano e espaço de resistência negra, o encontro reúne apresentações musicais, oficinas, palestras e vivências voltadas à valorização das tradições da comunidade da aldeia Mbya Guarani Takuaty, localizada Ilha da Cotinga, em Paranaguá.

Criado a partir das ações comunitárias e mutirões desenvolvidos pela Tekoa (aldeia) Takuaty, o festival busca fortalecer as conexões entre mestres da tradição, artistas, pesquisadores e o público urbano, promovendo a circulação de saberes ancestrais e o intercâmbio entre diferentes gerações e culturas.

A edição deste ano reforça o diálogo entre ancestralidades indígenas e afro-brasileiras, destacando a preservação do patrimônio cultural imaterial como ferramenta de resistência e permanência. Entre as lideranças presentes está Juliana Kerexu, cacique da aldeia Takuaty, reconhecida pela atuação em pautas ligadas à educação, sustentabilidade e fortalecimento das culturas originárias.

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Ao longo dos dois dias, o público poderá acompanhar uma programação com 11 atrações culturais, além de debates e atividades formativas. Entre os destaques estão a palestra “Finanças pra quem não teve herança”, com Gaby Chaves, o show de Leo Fressato celebrando 20 anos de carreira, a apresentação do Coral Nhe’è Porã e o tradicional Fandango Caiçara de Encantadas, com Mestre Zeca.

No domingo, a programação inclui oficina de Xondaro com indígenas da Takuaty, palestra “Reflorestamento do imaginário”, com a escritora e pesquisadora Geni Nuñes, além de apresentações de grupos como As Originárias, Grupo Baquetá e o encerramento musical com Ricardo Werá.

O Festival Takuaty é realizado pelo Ponto de Cultura Cantarim Cultural, que completa dez anos de atuação voltada às culturas tradicionais e populares, promovendo pesquisas, produções artísticas e encontros entre mestres da tradição e artistas contemporâneos.

O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

3º Festival Takuaty

Quando: 23 e 24 de maio

Onde: Casa Àlàáfíà – Av. Jaime Reis, 480 – São Francisco, Curitiba

Programação resumida

Sábado (23/05)

10h — Palestra com Gaby Chaves

14h — Coral Nhe’è Porã

15h — Daniel Monteles

16h — Leo Fressato e Klubber

17h — Raissa Fayet

18h — Mestre Zeca – Fandango Caiçara

19h — Thaís Rolim

Domingo (24/05)

10h — Grupo Baquetá

11h30 — Oficina Xondaro (Tekoa Takuaty)

14h — Palestra com Geni Nuñes

16h30 — As Originárias

17h30 — Bruna Thimoteo

18h30 — Cida Airam

20h — Ricardo Werá