Final de semana tem 5 shows sertanejos: de Michel Teló a Zezé de Camargo & Luciano

Em 2024, dupla fechou temporada de shows do verão | Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A dupla Zezé Di Camargo e Luciano e Michel Teló são as atrações principais do próximo fim de semana no Litoral. Em três dias, serão cinco shows com com artistas de diferentes vertentes do sertanejo.

No Centro de Eventos do balneário Marissol, em Pontal do Paraná, o primeiro show será de Felipe Araújo, que representa a nova geração da música sertaneja. Ele se apresenta na sexta-feira (7), a partir das 21h.

No sábado (8) será a vez da dose dupla Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho. A dupla da velha guarda carrega ainda uma sonoridade que remete à nostalgia, mesmo se rendendo à modernidade da bateria e do teclado – sem deixar a sanfona e o violão de lado. Já o mineiro Thiago Carvalho vem ganhando espaço com o apoio de um ícone do sertanejo, Leonardo.

Em Matinhos, serão três dias. A abertura, nas sexta, a partir das 21h, será com a João Bosco & Vinícius, responsáveis, em parte, pelo surgimento do termo sertanejo universitário.

Os irmãos Zezé Zezé Di Camargo e Luciano que encerraram os shows do Verão Maior Paraná de 2024, se apresentam no sábado (8), a partir das 22h. O paranaense Michel encerra o final de semana de shows, no domingo (9).

AGENDA – Este será o quinto de sete finais de semana consecutivos com grandes shows nas praias do Litoral. Até 22 de fevereiro, serão 33 shows gratuitos (sendo 12 com transmissão em rede nacional), envolvendo 28 artistas, duplas sertanejas, bandas e atrações variadas.

Os palcos na orla paranaense ainda recebem nesta temporada artistas como Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa e Titãs, entre outros.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Matinhos – 21h: João Bosco & Vinícius

Pontal do Paraná – 21h: Felipe Araújo

Sábado, 8 de fevereiro

Matinhos – 22h: Zezé Di Camargo e Luciano

Pontal do Paraná – 22h: Cezar e Paulinho e Thiago Carvalho

Domingo, 9 de fevereiro

Matinhos – 17h: Michel Teló