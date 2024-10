Fogão 5 bocas: tudo o que você precisa saber para escolher o seu

Modelos de fogão 5 bocas oferecem praticidade e versatilidade para famílias e cozinhas maiores; descubra como escolher o melhor para suas necessidades

Foto: Divulgação/Adobe Stock

O fogão é um dos eletrodomésticos mais importantes em qualquer cozinha. Para quem cozinha com frequência ou tem uma família maior, o modelo de fogão 5 bocas pode ser a escolha ideal, oferecendo maior flexibilidade no preparo de várias receitas ao mesmo tempo.

No entanto, com tantos modelos disponíveis no mercado, escolher o fogão certo pode ser um desafio. Pensando nisso, destacamos abaixo os principais aspectos que você deve considerar ao investir em um fogão 5 bocas, tornando a sua compra seja bem-sucedida e atendendo às suas expectativas. Confira!

Vantagens do fogão 5 bocas

A principal vantagem de um fogão com cinco queimadores é a possibilidade de cozinhar várias coisas ao mesmo tempo, o que é especialmente útil para famílias grandes ou para quem gosta de preparar refeições completas e variadas. O queimador extra, geralmente posicionado no centro, é ideal para panelas maiores ou receitas que exigem maior intensidade de calor.

Além disso, os modelos de 5 bocas costumam ter queimadores de diferentes tamanhos e potências, permitindo a preparação de uma ampla variedade de pratos. Você pode usar um queimador de alta potência para frituras rápidas ou uma boca menor para cozinhar lentamente um molho, otimizando o tempo na cozinha e melhorando o controle sobre cada etapa da preparação.

Outra vantagem do fogão 5 bocas é a sua estética moderna. Além de sua funcionalidade, ele também pode agregar valor estético à cozinha, com muitos modelos modernos apresentando design sofisticado e acabamentos em aço inoxidável ou vidro temperado, que se adaptam bem a diferentes estilos de decoração. Se você está reformando sua cozinha, o fogão pode ser um elemento importante para compor o visual desejado, combinando praticidade e beleza em um único equipamento.

O que considerar ao escolher o seu fogão 5 bocas?

Com os benefícios em mente, há alguns fatores essenciais a serem considerados para garantir que o fogão escolhido atenda às suas necessidades e expectativas.

1. Tipo de fogão: embutido ou de piso?

Ao escolher seu fogão 5 bocas, você encontrará duas opções principais: modelos de piso e modelos de embutir. O fogão de piso é o mais tradicional e fácil de instalar, já que fica livre e pode ser movido. Já o fogão de embutir oferece um acabamento mais elegante, ideal para cozinhas planejadas, mas exige uma instalação mais cuidadosa, já que precisa ser fixado em um espaço previamente preparado.

2. Material e acabamento

A durabilidade do fogão depende muito dos materiais utilizados na sua fabricação. Modelos de aço inoxidável são mais resistentes à corrosão e fáceis de limpar, além de oferecerem um visual moderno.

Por outro lado, fogões com acabamento em vidro temperado também são populares pela facilidade de manutenção e pela aparência elegante. Verifique também os botões e a estrutura geral, buscando qualidade nos materiais que garantam resistência ao uso contínuo.

3. Tipo de acendimento

Atualmente, a maioria dos fogões 5 bocas conta com acendimento automático ou acendimento superautomático, o que facilita muito o uso. Esses modelos eliminam a necessidade de fósforos ou isqueiros, tornando o acendimento mais rápido e seguro. Verifique o tipo de acendimento oferecido pelo modelo que você está considerando e opte por aquele que oferece mais praticidade para o seu dia a dia.

4. Potência e tipos de queimadores

Os fogões 5 bocas costumam vir equipados com queimadores de diferentes potências, o que traz flexibilidade ao cozinhar. Alguns modelos oferecem queimadores de alta potência, conhecidos como “tripla chama”, ideais para quem cozinha pratos que exigem temperaturas mais altas, como frituras ou grelhados. Já os queimadores menores são perfeitos para cozimentos mais lentos, como sopas.

5. Facilidade de limpeza

Um fogão fácil de limpar faz toda a diferença na rotina da cozinha. Verifique se o modelo oferece recursos que facilitem a limpeza, como queimadores removíveis, grades individuais e superfícies que não acumulam gordura com facilidade. Algumas marcas oferecem fogões com tampas de vidro sobre os queimadores, o que pode tornar a higienização mais prática.

6. Recursos adicionais

Além das características básicas, muitos fogões 5 bocas oferecem funcionalidades extras que podem fazer a diferença. Modelos com forno autolimpante, timer digital, grill elétrico e luz no forno são exemplos de recursos que agregam valor e praticidade ao dia a dia. Considere quais dessas funcionalidades são importantes para você e busque modelos que atendam às suas necessidades.

Decisão vantajosa

Escolher um fogão 5 bocas pode ser uma decisão vantajosa para quem busca versatilidade e praticidade na cozinha. Com maior capacidade para preparar diferentes receitas simultaneamente, esses modelos são ideais para famílias grandes ou para quem gosta de cozinhar em maior escala.

Ao considerar fatores como tipo de fogão, material, potência dos queimadores e recursos extras, você garante que a escolha do eletrodoméstico seja adequada às suas necessidades e traga mais eficiência ao seu dia a dia. Além disso, ao investir em um modelo de qualidade, você pode contar com durabilidade e um bom retorno para a sua cozinha.