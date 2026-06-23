Fórum em Matinhos debate políticas sobre drogas no Litoral

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O encontro é gratuito e voltado para gestores públicos, profissionais das áreas de saúde, assistência social e segurança, estudantes, representantes de comunidades terapêuticas e a população em geral

Evento será na UFPR Litoral | foto: Arquivo UFPR / Divulgação

Nesta quinta-feira (25), o Centro Estadual de Política Sobre Drogas (CEPSD) promove o Fórum Litorâneo de Políticas Sobre Drogas. O evento, que acontece no auditório da UFPR Litoral, em Matinhos, faz parte das ações do “Junho Paraná Sem Drogas” e busca criar um espaço de diálogo e construção coletiva entre o poder público e a sociedade civil.

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O encontro é gratuito e voltado para gestores públicos, profissionais das áreas de saúde, assistência social e segurança, estudantes, representantes de comunidades terapêuticas e a população em geral. O objetivo central é discutir estratégias de prevenção, conscientização e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o cenário do Litoral paranaense.

Programação integrada e participativa

O evento foi dividido em dois momentos estratégicos para garantir tanto o alinhamento técnico

quanto a escuta da comunidade:

● Manhã (a partir das 09h): Abertura oficial com o Delegado da Polícia Civil do Paraná,

Renato Figueiroa, que também é Coordenador do Centro Estadual de Política Sobre

Drogas (CEPSD). Na sequência, haverá a apresentação dos painéis técnicos com

gestores locais e representantes de secretarias estaduais.

● Tarde (a partir das 13h): Fórum participativo focado na escuta social, integração dos

participantes e elaboração conjunta de propostas práticas.

O credenciamento dos participantes terá início às 09h, com a abertura oficial programada para

as 9h30.

Serviço:

*Evento: Fórum Litorâneo de Políticas Sobre Drogas

*Data: 25 de junho de 2026 (quinta-feira)

*Horário: Credenciamento às 09h | Abertura às 09h30

*Local: Auditório da UFPR Litoral

*Endereço: Rua Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 512 – Matinhos/PR

*Inscrições gratuitas: https://docs.google.com