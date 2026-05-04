Fórum reúne comunidades da Baía de Paranaguá e fortalece organização local

Com apoio da Portos do Paraná, evento promove troca de experiências, acesso a projetos e desenvolvimento econômico de forma sustentável

Fotos: Julia Kaiser/Gcom Portos do Paraná

A 4ª edição do Fórum das Associações da Baía de Paranaguá reuniu, na Ilha do Maciel, em Pontal do Paraná, mais de 30 representantes de diversas comunidades atendidas pelos Programas de Educação Ambiental da Portos do Paraná. Durante o evento, realizado na última quarta-feira (29), os participantes assistiram a palestras e trocaram experiências sobre iniciativas que já apresentam resultados positivos.

“Nós vemos um engajamento cada vez maior das pessoas. Promovemos essa troca de experiências: eles compartilham iniciativas positivas de suas comunidades, e nós convidamos especialistas para contribuir com melhorias locais”, explicou a analista portuária e bióloga Jaqueline Dittrich.

Jaqueline Dittrich

Fortalecimento das associações

Os fóruns são fundamentais para que as comunidades possam se desenvolver de forma mais autônoma. “A gente aprende uns com os outros. Participei das quatro edições e, a cada encontro, adquirimos novos conhecimentos”, destacou Edson da Silva Cordeiro, representante da comunidade do Maciel.

“Cada comunidade compartilha sua experiência, seus projetos e contribui para que outras também avancem em suas conquistas”, afirmou a vice-presidente da Associação de Moradores da Ponta Oeste, da Ilha do Mel, Leonor Pereira.

Durante o encontro, os participantes discutiram a importância de manter associações de moradores estruturadas, o que amplia o acesso a editais públicos para obtenção de investimentos e fortalece parcerias com empresas e órgãos públicos.

“A gente só avança na organização social quando tem uma base estruturada. Ter as comunidades com suas demandas organizadas e consciência dos seus potenciais fortalece coletivos maiores”, afirmou a gestora ambiental e palestrante do fórum, Valdenise Batista Veloso.

O grupo também conheceu os projetos “Comunidades Sustentáveis” e “Olha o Peixe”, desenvolvidos com apoio da Portos do Paraná. Após a implementação dessas iniciativas, comunidades de diversas ilhas já apresentam melhorias na qualidade de vida, na economia local e no fortalecimento do turismo.

Comunidades Sustentáveis

O projeto Comunidades Sustentáveis, desenvolvido pela Portos do Paraná em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), implantou sistemas de saneamento ecológico adaptados às ilhas da Baía de Paranaguá, como jardins filtrantes, biodigestores e vermifiltros, que realizam o tratamento natural do esgoto.

Na comunidade de Eufrasina, onde todas as residências já contam com os equipamentos, a qualidade da água passou de “ruim”, em 2023, para “boa”, em novembro de 2025, segundo o Índice de Qualidade de Água Costeira (IQAC). O resultado indica melhora na balneabilidade, redução de doenças como diarreia e hepatite A e condições mais favoráveis à pesca.

Olha o Peixe

Para fortalecer a pesca artesanal no litoral paranaense e incentivar o consumo consciente do pescado, a Portos do Paraná iniciou parceria com o projeto “Olha o Peixe”. A iniciativa vai auxiliar as comunidades na comercialização do pescado na região.

A proposta também inclui capacitação e apoio técnico aos pescadores, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva local. O contrato, firmado em fevereiro, terá duração de dois anos.

Estiveram presentes representantes das comunidades de Eufrasina, Europinha, Rocio, Umamp, Vila Guarani, Ponta de Ubá e Ponta Oeste, além do Fórum das Comunidades Tradicionais e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca de Paranaguá.

A edição de 2027 já tem local definido: a Ponta Oeste da Ilha do Mel será a sede do 5º Fórum das Associações da Baía de Paranaguá.

Fonte: Gcom Portos do Paraná