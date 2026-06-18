Frio traz fartura no início da temporada da tainha em Matinhos

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Temporada da tainha começa com barcos cheios e apoio da Prefeitura na Praia Central

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A temporada mais esperada do ano pelos amantes da culinária caiçara já começou em Matinhos. Com a chegada dos dias mais frios, os pescadores locais estão trabalhando a todo vapor para abastecer a população e os turistas com a tradicional tainha.

Na manhã desta quarta-feira (17), a movimentação foi intensa na Praia Central, na comunidade da colônia de pescadores, bem em frente ao Mercado do Peixe. A equipe de Comunicação Social da Prefeitura de Matinhos acompanhou de perto a chegada dos barcos, que retornaram do mar completamente abarrotados.

Um espetáculo de fartura e tradição

O tamanho da safra impressiona: enquanto um barco de pesca vazio pesa cerca de 1.000 kg, as embarcações estão retornando à costa carregando, em média, de 2 a 3 toneladas de peixe cada uma. Os exemplares capturados nesta época variam entre 1 e 3 kg. Para os paladares mais exigentes, há ainda a opção de adquirir o peixe com ovas, uma verdadeira iguaria da gastronomia litorânea.

A chegada dos pescadores é um evento que atrai visitantes de várias regiões do Paraná, movimentando o turismo e a economia local. Seja frita, assada no forno ou na brasa, a tainha é o símbolo máximo da cozinha artesanal da região.

Trabalho pesado e união de secretarias

O processo de trazer o pescado para a terra firme exige um esforço monumental. Após vencerem as ondas, os barcos precisam ser puxados da areia até a frente do Mercado do Peixe. Na sequência, os pescadores iniciam um trabalho minucioso e paciente, retirando os peixes um a um das malhas das redes para garantir a máxima qualidade do produto.

Para agilizar o processo e apoiar a comunidade pesqueira, a Secretaria de Pesca e Agricultura uniu forças com a Secretaria de Obras, que disponibilizou uma pá-carregadeira para ajudar, ao lado do trator da secretaria da pesca, no arrasto das embarcações pesadas.

O secretário de Pesca e Agricultura, Zico Pescador, como sempre, estava no local logo cedo, “colocando a mão na massa” e coordenando os trabalhos de apoio técnico na praia.

“A determinação do município é dar todo o suporte necessário para o trabalhador do mar. Garantindo essa estrutura, nós apoiamos o pescador artesanal e, ao mesmo tempo, asseguramos que o Mercado do Peixe receba um produto fresquíssimo e com preço justo para o consumidor”, destacou o secretário.

Valorização da pesca artesanal

A ação conjunta reflete o compromisso da Prefeitura de Matinhos em valorizar a identidade cultural e a economia de subsistência do município. A pesca artesanal não é apenas uma atividade econômica, mas o coração da história matinhense.

O Mercado do Peixe de Matinhos segue aberto ao público, oferecendo a tainha recém-chegada do mar e diversos outros pescados com preços especiais.

Com fotos e cobertura da Secretaria de Comunicação de Matinhos