Geobot lança ferramenta de disparo em massa para WhatsApp

A ferramenta de disparo em massa para WhatsApp da Geobot chegou, e já faz sucesso na internet. E não há nenhuma surpresa nisso! Afinal, em 2025, a comunicação via WhatsApp já deixou de ser apenas um diferencial para se tornar essencial.

Continue lendo, e conheça como a Geobot.digital pode ser a solução que faltava para seu negócio vender mais, e melhor, no WhatsApp!

Ferramenta de disparo em massa para WhatsApp facilita vida de empreendedores

Agora, será que investir em uma ferramenta de disparo em massa para WhatsApp realmente faz diferença? Bem, vamos conhecer o caso do Alceu, dono de uma loja online.

Para ele, os envios manuais são a opção certa, afinal, é grátis. Mas, sabe o que acontece na prática? No fim do dia, além do desgaste por enviar mensagens manualmente, ele sempre esquece contatos importantes. Enquanto outras tarefas de sua loja se acumulam.

Porém, o problema é ainda maior. Porque não é só enviar as mensagens, é preciso responder os clientes que retornam sem cometer erros. Sim, Alceu está sempre com o celular na mão e mais da metade do seu dia é gasto no WhatsApp.

Porém, você pode simplificar as coisas com uma ferramenta de disparo em massa. Pense um pouco: a ferramenta faz em minutos o que poderia levar horas. E ainda monitora tudo em tempo real.

Sabe o que isso significa? Mais liberdade para se dedicar a outras áreas do seu negócio, menos erros humanos e maior satisfação para seus clientes!

Proteja sua conta, use uma ferramenta confiável

O WhatsApp é pensado para conversas individuais ou em grupos, não é um app feito para envios massivos de mensagem. Então, usar listas manuais ou ferramentas duvidosas pode colocar sua conta em risco.

Por exemplo, o Júlio era dono de um pequeno comércio em crescimento. Uma tarde, navegando na internet, ele viu o anúncio de uma ferramenta de disparo em massa para WhatsApp que prometia ser totalmente gratuita e sem limitações.

Ao começar a usar essa ferramenta, tudo foi bem no início, e ele até ficou animado. Foi aí que começaram os problemas. Várias mensagens não eram entregues, e pior, a ferramenta duplicava a entrega para alguns contatos.

Quando Júlio tentou entrar em contato com o suporte, não houve reposta. E no dia seguinte, ele acordou com sua conta banida do WhatsApp, o que simplesmente causou um grande prejuízo. E muita dor de cabeça.

Claro, é possível recuperar contas banidas no WhatsApp, contudo, depende do caso. Quando se trata de prática de spam comprovada, não há muito o que fazer. A solução? Usar uma ferramenta que respeita as regras do WhatsApp, como a Geobot digital.

Legenda: Tela de disparo Geobot.digital

A Geobot.digital é especialista em sistemas de atendimento para WhatsApp. Então, é claro que você pode esperar uma ferramenta de disparo em massa funcional, segura e cheia de recursos. Confira a seguir!

Geobot.digital é seguro

Desenvolvida do zero para ser 100% segura, a Geobot digital utiliza os recursos oficiais do WhatsApp Business API e conta com diversos mecanismos internos de proteção. E, caso precise de ajuda ou tenha dúvidas, pode contar com suporte humanizado via e-mail.

Teste gratuito com 750 mensagens por mês

A Geobot digital é uma das poucas ferramentas de disparo em massa do mercado com teste grátis de 750 mensagens por mês! Então, você pode testar por si mesmo e descobrir na prática todos os detalhes.

Como funciona? Basta criar sua conta e você terá 25 envios gratuitos a cada 24 horas. Nada melhor do que ver os resultados antes de investir, não concorda?

Funções completas para otimizar resultados

Mais do que disparar mensagens, a ferramenta oferece recursos estratégicos que otimizam a comunicação. Entre as principais funções, estão:

Agendamento de disparos em horários específicos;

Segmentação de clientes por tags personalizadas;

Métricas em tempo real para acompanhar a performance;

Botão exclusivo de engajamento, que facilita respostas rápidas;

Tela de atendimento integrada, que organiza os retornos dos clientes após os disparos.

Dicas para aproveitar ao máximo a ferramenta do Geobot Digital

Agora, para ter resultados e garantir a proteção da sua conta, você também deve fazer sua parte. Por exemplo, evite listas compradas, pois isso pode comprometer sua conta e reduzir a taxa de engajamento.

Outra boa dica é aproveitar o agendamento de disparos para enviar conteúdos em horários estratégicos e usar as métricas em tempo real para entender o que funciona. E não se esqueça: teste diferentes abordagens até encontrar o tom certo para sua audiência.

No entanto, o mais importante continua sendo manter boas práticas no WhatsApp. Por exemplo, não envie mensagens para quem não autorizou, não envie mensagens invasivas e realize testes antes de fazer envios massivos.

Conclusão

Nesse artigo, você descobriu que a Geobot Digital lançou uma das melhores ferramentas de disparo em massa para WhatsApp, e conheceu seus recursos em detalhes.

Também pode conferir os benefícios desse tipo de ferramenta e por que vale a pena investir em uma opção confiável, como a Geobot. Além de dicas para aproveitar ao máximo a Gebot Digital. Então, pronto para dar o próximo passo? Experimente, faça um teste grátis!

Para saber mais visite o site oficial geobot.digital.