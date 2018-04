IRPF 2018 – Reta final

Com 13.464.338 de declarações entregues para um total de aproximadamente de 28.000.000 estimados pela Receita Federal, entramos nessa semana na reta final do prazo de entrega da declaração de imposto de renda.

Àqueles que estão obrigados a entrega da declaração é preciso ficar atendo ao prazo que vence em 30 de abril, segunda-feira que vem. Após essa data a multa é no mínimo de R$ 165,74, mas o cálculo é aplicado sobre o valor devido do imposto, podendo chegar a 20%.

Para quem tem imposto a pagar, vence no dia 30 a primeira parcela, pois o imposto pode ser parcelado em 8 vezes com vencimento da quota sempre no último dia útil do mês.

A cada ano a FATEL Contabilidade vem inovando e facilitando a vida dos seus clientes, nesse ano o cliente pode encaminhar a sua documentação via Whatsapp no telefone (041) 99128-9351.

A melhor forma de encaminhar o documento é scannear em arquivo de pdf, assim o documento fica bem mais legível – hoje existem vários aplicativos de scanner, indico o aplicativo TinyScanner, se trata de aplicativo fácil de trabalhar e pode ser baixado na loja do Play Store.

O documento pode ser encaminhado por foto também, mas lembro que é preciso que a foto seja feita de cima pra baixo e o mais próximo possível do documento.

No link abaixo você pode conhecer essa dica de como encaminhar um documento via whatsapp.

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/bom-dia-cidade/videos/v/whatsapp-permite-anexar-documentos-as-conversas/4889669/

Portanto fica atento ao prazo, evitando multas ou até mesmo cair na tão temida malha fina da receita.

Cuide do seu patrimônio evitando multas e transtornos, procure sempre um Profissional Contábil.

https://www.facebook.com/pages/FATEL-Contabilidade/153676888120928

www.fatelcontabilidade.com.br