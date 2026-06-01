Goura apresenta Mapa da Baía de Guaratuba com destaque para o ecoturismo e a cultura
Arte destaca as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal
O deputado estadual Goura Nataraj (PDT) apresentou o Mapa da Baía de Guaratuba, uma bela ilustração que destaca a diversidade, a cultura e o turismo. A divulgação aconteceu em evento realizado na quinta-feira (28), no Hotel Villa Real.
De acordo com o deputado, o material nasceu com o propósito de aproximar moradores e visitantes da fauna, da flora e dos principais atrativos históricos e culturais da região. De forma visual e didática, o projeto ilustra o turismo de base comunitária, os roteiros locais e reforça a importância econômica da maricultura e da pesca artesanal para a identidade do nosso litoral.
“Foram meses de trabalho da minha equipe e do ilustrador Felipe Mayerle para destacar as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal, entre tantas riquezas da Baía de Guaratuba, afirmou Goura.
O lançamento contou com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) de Guaratuba, reunindo parceiros e entusiastas do turismo sustentável que já garantiram seus exemplares.
O mandato do deputado Goura já produziu os seguintes mapas:
- Mapa do Paraná Quilombola
- Mapa do Paraná Indígena
- Mapa do litoral
- Mapa da Ilha do Mel
- Mapa das Feiras
- Curitiba de Lutas
- Corredor Cicloturistico do Rio Iguaçu
Veja todos em https://mandatogoura.com.br/materiais/