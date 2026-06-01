Goura apresenta Mapa da Baía de Guaratuba com destaque para o ecoturismo e a cultura

Arte destaca as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal

Foto: PMG

O deputado estadual Goura Nataraj (PDT) apresentou o Mapa da Baía de Guaratuba, uma bela ilustração que destaca a diversidade, a cultura e o turismo. A divulgação aconteceu em evento realizado na quinta-feira (28), no Hotel Villa Real.

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De acordo com o deputado, o material nasceu com o propósito de aproximar moradores e visitantes da fauna, da flora e dos principais atrativos históricos e culturais da região. De forma visual e didática, o projeto ilustra o turismo de base comunitária, os roteiros locais e reforça a importância econômica da maricultura e da pesca artesanal para a identidade do nosso litoral.

“Foram meses de trabalho da minha equipe e do ilustrador Felipe Mayerle para destacar as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal, entre tantas riquezas da Baía de Guaratuba, afirmou Goura.

O lançamento contou com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) de Guaratuba, reunindo parceiros e entusiastas do turismo sustentável que já garantiram seus exemplares.

Para ter acesso ao mapa: https://bit.ly/mapagtba

O mandato do deputado Goura já produziu os seguintes mapas:

Mapa do Paraná Quilombola

Mapa do Paraná Indígena

Mapa do litoral

Mapa da Ilha do Mel

Mapa das Feiras

Curitiba de Lutas

Corredor Cicloturistico do Rio Iguaçu

Veja todos em https://mandatogoura.com.br/materiais/