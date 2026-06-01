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Goura apresenta Mapa da Baía de Guaratuba com destaque para o ecoturismo e a cultura

Redação
Pontal Arraiá Caiçara 2026 mob

Arte destaca as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal

Foto: PMG

O deputado estadual Goura Nataraj (PDT) apresentou o Mapa da Baía de Guaratuba, uma bela ilustração que destaca a diversidade, a cultura e o turismo. A divulgação aconteceu em evento realizado na quinta-feira (28), no Hotel Villa Real.

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De acordo com o deputado, o material nasceu com o propósito de aproximar moradores e visitantes da fauna, da flora e dos principais atrativos históricos e culturais da região. De forma visual e didática, o projeto ilustra o turismo de base comunitária, os roteiros locais e reforça a importância econômica da maricultura e da pesca artesanal para a identidade do nosso litoral.

“Foram meses de trabalho da minha equipe e do ilustrador Felipe Mayerle para destacar as iniciativas do turismo de base comunitária, os atrativos naturais e culturais, a maricultura e a pesca artesanal, entre tantas riquezas da Baía de Guaratuba, afirmou Goura.

O lançamento contou com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) de Guaratuba, reunindo parceiros e entusiastas do turismo sustentável que já garantiram seus exemplares.

Pontal Arraiá Caiçara 2026 desk
Para ter acesso ao mapa: https://bit.ly/mapagtba
Pontal Arraiá Caiçara 2026 mob

O mandato do deputado Goura já produziu os seguintes mapas:

  • Mapa do Paraná Quilombola
  • Mapa do Paraná Indígena
  • Mapa do litoral
  • Mapa da Ilha do Mel
  • Mapa das Feiras
  • Curitiba de Lutas
  • Corredor Cicloturistico do Rio Iguaçu

Veja todos em https://mandatogoura.com.br/materiais/

Redação
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