Governo federal e Itaipu lançam campanha sobre separação e destinação de resíduos

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Ato público será realizado nesta sexta-feira (29) no encerramento oficial do 2º Encontro Internacional de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental, em Fortaleza

Caminhão da coleta seletiva adquirido com recursos da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Secretaria de Comunicação/PR e a Itaipu Binacional, lançam na próxima sexta-feira (29), às 18h, em Fortaleza (CE), a campanha educativa “Separação e Destinação Adequada de Resíduos Sólidos”. O lançamento ocorre durante o encerramento oficial do 2º Encontro Internacional de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental (CECSA’s), promovido pelo CECSA-CE, na Universidade Federal do Ceará (UFC).

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A campanha tem como foco conscientizar a população para melhorar a separação dos resíduos, favorecer a triagem e a comercialização por catadoras e catadores de materiais recicláveis e reduzir os impactos ambientais. A iniciativa foi debatida no âmbito do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) e será impulsionada com apoio dos Centros de Educação e Cooperação Socioambiental, núcleos e equipamentos, como espaços estratégicos para divulgação e implementação.

Entre as autoridades previstas para o evento estão a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva (Janja); o ministro Guilherme Boulos (SGP); o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco; o ministro da Educação, Leonardo Barchini; a assistente do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Silvana Vitorassi; além de representantes do CIISC Nacional, do Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, entre outras instituições.

No lançamento, as instituições envolvidas também vão buscar fortalecer a articulação entre instâncias nacionais e estaduais do programa, ampliar o reconhecimento de catadoras e catadores como sujeitos políticos e agentes ambientais essenciais e estimular a responsabilidade compartilhada pela coleta seletiva e pela destinação adequada dos resíduos, com mobilização da sociedade, universidades, gestores públicos e organizações parceiras. A estimativa é de público total de cerca de 2 mil participantes ao longo do evento.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou que a campanha reforça a responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos e se conecta diretamente com a atuação socioambiental da empresa, ao mobilizar a população para melhorar a separação na origem. Ele acrescenta que, além do benefício ambiental, e de oferecer condições dignas de trabalho, a reciclagem tem um impacto importante na renda de catadores e catadoras.

“Quando falamos de resíduos, falamos de cidadania. A separação correta em casa, na escola e nos espaços de trabalho reduz danos ao meio ambiente e contribui para uma cadeia de reciclagem mais eficiente e justa, com geração de renda para muitas pessoas. Esta campanha chama a sociedade para fazer a sua parte e, principalmente, reforça o reconhecimento e o respeito ao trabalho das catadoras e dos catadores”, afirmou Enio Verri.

Para Silvana Vitorassi, a campanha traz uma mensagem importante da responsabilidade de cada um e cada uma com o resíduo que produz. “Quando entendemos que nossas escolhas diárias impactam o meio ambiente e a vida de outras pessoas, passamos a agir com mais consciência. Separar e destinar adequadamente os resíduos contribui para um ambiente mais saudável, mas também com a geração de renda para catadoras e catadores de materiais recicláveis”, completou.

2º Encontro Internacional de CECSA’s

O 2º Encontro Internacional de CECSA’s reúne iniciativas e experiências para a construção coletiva de soluções para desafios socioambientais e para fortalecer a rede nacional de centros, núcleos e equipamentos de educação ambiental. A programação do evento ocorre de 27 a 30 de maio e inclui mesas temáticas, debates, grupos de trabalho e vivências comunitárias.

Serviço:

O quê: Lançamento público da Campanha Educativa: Separação e Destinação Adequada de Resíduos Sólidos (SGP + Secom/PR + Itaipu);

Quando: 29 de maio, às 18h (encerramento oficial do II Encontro);

Onde: UFC – FEAAC e Concha Acústica, Av. da Universidade, 2486 e 2853, Benfica – Fortaleza (CE).

Evento: II Encontro Internacional de CECSA’s (27 a 30 de maio).