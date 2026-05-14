Guaraná Antarctica e Seara querem levar mais praticidade e sabor aos momentos de consumo dentro de casa

As duas marcas brasileiras apostarão em combos, presença no delivery e ativações no varejo em conjunto para facilitar a vida de quem quer algo rápido e gostoso para comer

Foto: Divulgação Seara

Guaraná Antarctica e Seara realizarão uma iniciativa de marketing conjunta inédita para integrar o segmento de bebidas e de alimentos no varejo físico e no delivery, com a criação de gôndolas conjuntas, ofertas combinadas e combos que conectam diferentes categorias de consumo em um único ponto de contato. A iniciativa promocional busca simplificar a jornada do consumidor e ampliar oportunidades de compra ao unir marcas líderes em seus segmentos.

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Na prática, o projeto reorganiza a experiência de compra a partir do consumo. No varejo físico, as marcas passam a criar espaços com sugestões de consumo, como guaraná, pizzas, snacks e pratos prontos, facilitando a decisão no ponto de venda. Já no ambiente digital, a estratégia se traduz em ofertas integradas e pedidos unificados, conectando bebidas e alimentos em uma mesma jornada.

A proposta é otimizar o momento da decisão de compra: o consumidor encontra, no mesmo local físico ou digital, opções que já fazem sentido juntas para diferentes ocasiões dentro de casa, como lanches rápidos, refeições práticas ou momentos de consumo informal ao longo do dia.

“O comportamento do consumidor mudou e as marcas precisam transformar essa busca por agilidade em conveniência no ponto de venda. Ao unirmos a Seara ao Guaraná Antarctica, facilitamos a decisão de compra tanto na gôndola quanto na tela do celular. No varejo físico, entregaremos praticidade visual com ofertas combinadas; no digital, ampliaremos nosso leque de atuação em marketplaces de alto fluxo de pedidos rápidos, como o Zé Delivery”, disse Juliana Moreti, diretora de trade marketing da Seara.

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O movimento acompanha uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Dados da Kantar mostram que, no primeiro trimestre de 2025, as refeições feitas dentro de casa cresceram 5,5%, reforçando o papel do ambiente doméstico na rotina alimentar. Entre os mais jovens, essa tendência aparece com ainda mais força: o consumo de alimentos e bebidas em casa pela Geração Z cresceu 7,1% entre o primeiro trimestre de 2024 e o de 2025, impulsionado principalmente pelo aumento da frequência de lanches ao longo da semana.

“Guaraná Antarctica acompanha há mais de 100 anos os momentos à mesa dos brasileiros e segue evoluindo para estar presente em diferentes ocasiões do dia a dia. Hoje, com mais de 1 milhão de pontos de venda no país e um portfólio em expansão com versões como Guaraná Zero e o recente Guaraná Zero com Fibras, seguimos conectados aos novos hábitos de consumo, sempre priorizando conveniência e praticidade. Ao lado da Seara, damos mais um passo nessa direção, aproximando bebida e comida de forma simples para o consumidor”, afirma Bianca Parrella, diretora de Marketing de bebidas não alcoólicas da Ambev.

“Na Seara, buscamos constantemente soluções que unam qualidade e praticidade para o dia a dia dos nossos consumidores. Estar ao lado de Guaraná Antarctica nos permite oferecer uma experiência completa de consumo. Com a iniciativa, queremos que o brasileiro encontre, em um só lugar, a combinação perfeita para suas refeições, garantindo sabor e agilidade tanto no varejo quanto no delivery”, comenta Tannia Fukuda Bruno, diretora de Marketing da Seara.

Entre os destaques da parceria está a entrada inédita de alimentos congelados no Zé Delivery. Pela primeira vez, o aplicativo passa a contar com produtos da Seara em sua plataforma, ampliando o portfólio de opções disponíveis e reforçando a proposta de conveniência ao permitir que o consumidor tenha no mesmo pedido tanto a bebida quanto o que comer.

A iniciativa também impulsiona lançamentos recentes das duas marcas. De um lado, o Guaraná Antarctica Zero com Fibras; do outro, as Panelinhas Seara Protein, com alto teor de proteína — produtos pensados para consumidores que buscam praticidade e equilíbrio na rotina. Juntos, eles mostram como bebida e alimento podem se complementar em diferentes momentos do dia.

Sobre a Seara

Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, a Seara tem um dos portfólios mais diversificados do setor de alimentos – com opções que vão de proteína animal (frango e suínos) a pratos prontos, margarinas, pizzas, frios, lanches prontos, os melhores produtos para churrasco, embutidos e proteína vegetal, essa última representada pela linha Incrível Seara, líder em seu segmento. Completam o portfólio global as marcas Seara, Seara Gourmet, Seara Nature, Seara DaGranja, Seara Turma da Mônica, Big Frango, Marba, Massa Leve, Doriana, Primor, Delicata, Salada, entre outras. Atualmente, a empresa conta com milhares de produtos ao redor do mundo. Exporta para mais de 140 países e possui certificações internacionais de excelência em produção. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.500 produtos ao redor do mundo (700 SKUs no Brasil), nos segmentos de aves e suínos (congelados e in natura), industrializados, alimentos preparados, embutidos, food service e margarinas.

A Seara Alimentos foi adquirida em 2013 pelo grupo JBS, são mais de 95 mil funcionários, 22 unidades de produção de Alimentos Preparados, 8 unidades de processamento de suínos, 31 unidades de processamento de aves e 18 centros de distribuição. Desde então a marca está em franca expansão. Ao longo dos anos, a Seara expandiu seu portfólio, atingiu indicadores destacáveis, e alcançou a liderança em diversas categorias do setor de alimentos.