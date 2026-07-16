Guaraqueçaba recebeu mais de 100 adolescentes em ação voluntária 

Revitalizações de espaços e integração com a comunidade nortearam a Missão Solidária Marista

Foto: Divulgação Marista

Mais de 10 colégios e escolas sociais Maristas do Paraná enviaram estudantes voluntários para o litoral do estado para a Missão Solidária Marista 2026 (MSM). Durante o início de julho, cerca de 100 adolescentes vivenciaram experiências com o propósito de cidadania, solidariedade e protagonismo social em Guaraqueçaba.

Entre tintas, pincéis e músicas, eles agitaram positivamente a comunidade, revitalizando muros de escolas, jardins e aprendendo o que há de melhor da cultura indígena e local com experiências como fandango e artesanatos.

A MSM acontece por meio da Pastoral Juvenil Marista e seus integrantes, que se reúnem baseados em uma temática para promoverem aspectos cruciais dos valores Maristas. Neste ano, seguindo a temática da Campanha da Fraternidade, foi atrelada à “Fraternidade e Moradia”.

Segundo o diretor da Regional Marista de Curitiba, Gerson Carassai, os resultados do projeto reafirmam a consolidação da missão. “A Missão Solidária Marista” acontece há mais de 25 anos e cada edição reflete em diferentes histórias de transformação, que contribuem para o impacto no território que a sedia. São trajetórias que se cruzam, de estudantes que se colocam a serviço do outro, de comunidades que recebem essa iniciativa e esse encontro faz com que cada um carregue um pouco da missão dentro de si”, destaca. “É um orgulho e uma realização poder fazer parte de um projeto tão especial, que permanece vivo há tantos anos, porque gera um legado concreto e marca positivamente por onde passa”, completa Carassai.

Em 2026 acontecerão 31 missões em todo o país, mobilizando cerca de 1600 estudantes de 79 unidades. No Paraná, os voluntários vieram dos colégios Maristas Santa Maria (Curitiba), Paranaense, Anjo da Guarda, além de escolas sociais da Região Metropolitana, Sagrado Coração de Jesus, Cascavel e Pio XII de Ponta Grossa.

Entre ações regionais e locais, os encontros acontecem nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Maranhão, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.