Três cidades do Litoral do Paraná têm programação de pré-carnaval neste sábado (22) e domingo. Todos os eventos têm apoio das prefeituras.

Bloco do Elvis se apresneta com crianças do “Berço dos Guarás”

Em Guaratuba, o Palco Sunset da Praça dos Namorados recebe dois ensaios de blocos na tarde deste sábado, em meio a diversas atrações musicais e culturais locais. Confira a programação:

12h – Boi de Mamão – Instituto Canto do Caiçara

12h30 – Grupo de violeiros – Grupo Recordas

13h – Ensaio aberto – Bloco Família Sapo

14h – Preparação do Bloco do Elvis, com a participação das crianças do projeto social Berço dos Guarás e convidados

17h – DJ

18h30 – Grupo Alma Cigana de Luz

19h – Johnny Shellsky

Grito de Carnaval e Baile do Chopp

Em Antonina, a festa de pré-Carnaval será no sábado (22), será à noite com um evento organizado pela Associação das Escolas de Samba, Blocos Carnavalescos e Folclóricos de Antonina (Aesba): o 1º Grito de Carnaval e o 2º Baile do Chopp.

O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Joubert Gonzaga Vieira, a partir das 20h30, e terá entrada gratuita.

A programação inclui:

Apresentação do Rei e Rainha do Carnaval 2025

Desfiles dos samba-enredos das escolas de samba:

21h30 – A.R.E.S. Unidos do Portinho

22h – G.R.E.S. Leões de Ouro

22h30 – G.R.E.S. do Batel

23h – G.R.C. Filhos da Capela

Show com a Banda Lefigarro, às 23h30

Banho à Fantasia

Festa é uma das mais tradicionais do Carnaval do Litoral | foto: Arquivo da Prefeitura de Paranaguá

Em Paranaguá, o 74º Banho de Mar à Fantasia acontece no domingo (23). O evento terá concentração às 8h na Praça do Guincho e terminará na Praça de Eventos Mário Roque.

A tradicional festa no município tem onze blocos confirmados, com abertura da bateria da Escola de Samba Junqueira.

Neste ano, fizeram a inscrição 11 blocos: Iate Clube Anbier, Alegria Alegria! Educar é todo dia, Massa Folia, Blocos dos Farofas, É noiz da Jane, Folia Atlanta, A vida é hoje, Pangaré, Gusso Folia, Deck Bar e Bloco do Ferrinho.