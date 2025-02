Guaratuba fará novas ação para atender atingidos pelas enchentes

Fotos: PMG / Divulgação

Neste domingo (16), o prefeito Mauricio Lense convocou uma reunião em seu gabinete com os secretários, subprefeitos e procuradores para avaliar as ações de atendimento à população e as providências administrativas adotadas diante da situação de emergência no Cubatão e Limeira.

Durante a reunião, o coronel Edemilson de Barros, coordenador de Projetos da prefeitura, apresentou um balanço das atividades realizadas. No relatório, foi apontado que 1.217 pessoas foram afetadas, com 32 desalojadas e 3 desabrigadas. Também foram definidas as medidas emergenciais a serem implementadas e atribuídas responsabilidades a cada secretaria envolvida.

Uma nova força-tarefa ocorrerá na quarta-feira (19), levando mais doações e assistência às comunidades impactadas.

As doações recebidas até o momento estão suprindo a demanda atual, a Prefeitura suspendeu temporariamente a coleta de donativos. Caso novas necessidades sejam identificadas, uma nova campanha de arrecadação será lançada.

Na sexta-feira (14), a Prefeitura publicou o Decreto de Situação de Emergência (nº 26.414/25), que terá validade de 180 dias e permitirá a mobilização de recursos para auxiliar a população atingida.