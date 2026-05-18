Guaratuba recebe curso gratuito de empreendedorismo com apoio ao negócio e incentivo financeiro

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Projeto oferece formação presencial, consultoria individual e possibilidade de capital semente para participantes

Foto> Divulgação Gerar

Começa nesta segunda-feira (18), as aulas do Projeto Mega 2026, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas, em Guaratuba. O curso, totalmente gratuito, será realizado durante duas semanas na Faculdade Isepe, com aulas presenciais a partir das 18h30.

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A formação inclui conteúdo empreendedor completo, consultoria individual e a possibilidade de os participantes receberem capital semente de R$ 1.500 para investir no próprio negócio.

As inscrições para esta edição de Guaratuba já encerraram, mas o projeto segue percorrendo o Estado e a região. O Mega é uma iniciativa da organização social Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, que há mais de 20 anos atua na transformação de vidas por meio da qualificação profissional e da promoção da empregabilidade.

O projeto já beneficiou mais de 5 mil pessoas no Paraná e mais de 200 em Blumenau, Santa Catarina, contribuindo para a geração de renda, o fortalecimento de pequenos negócios e a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo.

Voltado a jovens e adultos a partir de 18 anos, com negócio próprio ou apenas uma ideia, o MEGA oferece 32 horas de formação presencial, distribuídas ao longo de oito dias, além de dois meses de consultoria individual após o encerramento do curso. Entre os conteúdos abordados estão gestão, marketing, precificação, estruturação e formalização de negócios.

Os três participantes com melhor desempenho e presença integral em cada turma recebem incentivo financeiro de R$ 1.500, destinado exclusivamente ao desenvolvimento do empreendimento. Durante a formação, os alunos também recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta, lanche e uma logomarca personalizada, sem custo, além de certificado de conclusão.

De acordo com a coordenadora do Projeto Mega, Valquíria Crispim, o diferencial da capacitação está na união entre técnica e desenvolvimento humano.

“O Mega atende tanto quem já empreende quanto quem deseja começar. Além do conteúdo prático, o projeto trabalha autoestima, confiança e visão de futuro, fatores que fazem diferença na trajetória dos participantes”, afirma.

