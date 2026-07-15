Guaratuba sedia segunda reunião regional de preparação para El Niño

Instituições apresentaram sua atribuições e as formas de apoio que podem ser disponibilizadas em situações de emergência e municípios debateram a elaboração de um plano para recuperar dos possíveis danos à agropecuária e pesca

Fotos: Assessoria de Comunicação PMG

A Prefeitura de Guaratuba sediou, na manhã desta terça-feira (14), a segunda reunião estratégica voltada ao planejamento de ações para reduzir os impactos do fenômeno El Niño nas áreas rurais e fortalecer a capacidade de resposta dos municípios do Litoral em situações de emergência.

O encontro foi realizado na Secretaria Municipal da Cultura, no Casarão Marcílio Dias, e reuniu secretários municipais de Agricultura e Pesca, representantes de órgãos estaduais, da Defesa Civil e de municípios da região para discutir medidas conjuntas de prevenção, atendimento e recuperação das atividades rurais e pesqueiras em períodos de eventos climáticos extremos. Na abertura o prefeito Mauricio Lense destacou a importância de ter equipes preparadas para atender a população em casos extremos.

Durante a programação, representantes de instituições como Seab, Simepar, Defesa Civil, IDR-Paraná, Adapar, ICMBio, Sanepar, Copel, IAT e DER apresentaram as atribuições de cada órgão e as formas de apoio que podem ser disponibilizadas em situações de emergência. Na sequência, os secretários de Agricultura e Pesca dos municípios do Litoral debateram a elaboração de um Plano Estratégico de Contingência e Recuperação dos possíveis danos provocados pelo El Niño, com foco na proteção da produção agropecuária e da pesca.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre os municípios e os órgãos estaduais, promovendo um planejamento regional que permita respostas mais rápidas e eficientes diante de eventos climáticos severos, minimizando prejuízos para produtores rurais, pescadores e comunidades afetadas.

Também participaram da reunião o chefe regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) do Litoral do Paraná, Satoshi Osmar Nonak; o secretário municipal de Urbanismo, Vilmar Faria Silva; Edna Castro, representando a Subprefeitura do Coroados; Alan Felipe Scholz, representando a Subprefeitura do Cubatão; o secretário municipal da Agricultura, Dagoberto da Silva; Elisangela Octaviano, representando a Secretaria Municipal da Pesca; Paola Boznea, representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente; o vereador de Matinhos Michel Araújo; o secretário de Administração de Guaraqueçaba, Ariovaldo Soares; o coordenador e o membro da Defesa Civil de Guaratuba, Lupércio Carlos Eufrázio e Marcius Sergio Albach Lozinski; além de representantes de secretarias municipais de Guaratuba, Antonina, Morretes, Paranaguá e Matinhos.