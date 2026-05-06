Guaratuba tem Bazar do Dias das Mães pela causa animal

Organizadores prepararam um seleção de roupas novas e seminovas, incluindo peças femininas, masculinas e infantis, além de calçados e artigos diversos para presente

A Associação de Proteção aos Animais de Guaratuba (Apaug) promove, no próximo sábado (9), o “Grande Bazar Especial Dia das Mães”. O evento beneficente tem como objetivo arrecadar fundos para as ações de assistência e proteção animal realizadas pela entidade.

​O bazar contará com uma seleção de roupas novas e seminovas, incluindo peças femininas, masculinas e infantis. Além do vestuário, o público poderá adquirir calçados e artigos diversos para presente.

​A ação ocorre das 10h às 16h, no bairro Piçarras. Confira os detalhes:

​Data: 9 de maio de 2026 (sábado).

​Horário: Das 10h às 16h.

​Local: Elite Canina Piçarras (em frente à Pizzaria Brasil).

​Endereço: Avenida Damião Botelho de Souza, esquina com a Avenida Piçarras, nº 1855.

​A organização reforça que toda a renda obtida com as vendas será revertida em prol da causa animal. A iniciativa convida os moradores a “garimpar” produtos de qualidade, contribuindo diretamente com o trabalho desenvolvido pela Apaug.