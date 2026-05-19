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Guarda Municipal de Paranaguá amplia presença nas ruas e reforça integração com polícias

Redação

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Operação Sinergia III mobiliza ações estratégicas em Paranaguá enquanto Prefeitura investe em tecnologia, armamentos, efetivo e novas viaturas para fortalecer a segurança da população

Foto: Semseg

A segurança pública voltou ao centro das ações integradas em Paranaguá. Com investimentos em tecnologia, reforço operacional e atuação conjunta entre município e Estado, a Guarda Civil Municipal vem ampliando sua presença nas ruas e fortalecendo a resposta rápida às ocorrências na cidade. A estratégia, conduzida pela Prefeitura de Paranaguá, inclui a implantação da Muralha Digital, renovação da frota, reforço no armamento e ampliação das operações integradas com outras forças de segurança.

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Nesse cenário, a Guarda Civil Municipal participou ativamente da Operação Sinergia III, realizada no dia 14 de maio, em conjunto com as forças de segurança do Paraná. A mobilização reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais de cidades da região, consolidando uma atuação coordenada no enfrentamento à criminalidade no Litoral.

A operação concentrou esforços em abordagens preventivas, bloqueios táticos, fiscalização e patrulhamento ostensivo em pontos estratégicos de Paranaguá. As equipes atuaram com base em informações de inteligência, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança e reforçando a sensação de tranquilidade para moradores, comerciantes e turistas.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar Nobrega dos Santos, a integração entre Município e Estado tem papel decisivo para garantir eficiência nas ações policiais.

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“A Operação é fundamental pra aproximar cada vez mais o Estado, o município e essa integração das forças de segurança. Isso é fundamental numa resposta rápida em operações como essa. Houve várias abordagens e situações repassadas pela inteligência para Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, que atuaram juntas. A gente segue reforçando a importância dessa integração das forças policiais em operações como essa”, afirmou o secretário.

A participação da Guarda Municipal na Operação Sinergia III também evidencia o momento de fortalecimento da corporação em Paranaguá. Além da presença mais efetiva nas ruas, a administração municipal vem investindo em estrutura, capacitação e tecnologia para ampliar a proteção da população e oferecer melhores condições de trabalho aos agentes de segurança.

A Prefeitura de Paranaguá avalia que o trabalho integrado entre município e forças estaduais contribui diretamente para a prevenção da criminalidade, aumento da presença ostensiva e fortalecimento da confiança da população nos serviços de segurança pública.

Foto: Semseg

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins

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