Guarda Municipal de Paranaguá recebe treinamento de retenção de armas e reforça preparo operacional
Capacitação reúne técnicas de combate corpo a corpo, controle emocional e prevenção de risco, gestão do prefeito Adriano Ramos amplia investimentos na segurança pública
Em silêncio e com atenção redobrada, a nova turma da Guarda Civil Municipal de Paranaguá acompanhou, nesta quinta-feira, dia 28, mais uma etapa da formação voltada à segurança operacional dos agentes. O treinamento de retenção e contrarretenção de armas de fogo foi realizado no Complexo Olímpico de Natação Nereu Gouvêa, na Ponta do Caju, e integra o conjunto de ações da Prefeitura de Paranaguá para fortalecer a atuação da corporação nas ruas da cidade.
A capacitação é focada em técnicas de defesa pessoal, combate corpo a corpo e, principalmente, preparo emocional diante de situações extremas. A instrução foi conduzida pelo policial penal do Paraná e instrutor Rodrigo Almeida Alves, que destacou a importância do equilíbrio psicológico durante ocorrências de risco.
“A instrução de retenção é muito mais uma questão de mudança de mentalidade, de estado emocional e psicológico, do que a técnica em si. A técnica é necessária, é importante, mas antes disso tudo, você precisa estar preparado emocionalmente para aquilo”, afirmou.
Segundo Rodrigo, os treinamentos trabalham cenários reais enfrentados pelos agentes de segurança pública. “Infelizmente, a gente trabalha no pior cenário possível, onde o limite é extremo. É uma luta pela vida do policial ou do guarda municipal. A conscientização que tentamos passar faz com que o agente aja de maneira preventiva, evitando que a situação chegue ao ponto da reação”, explicou.
O instrutor também ressaltou que detalhes fazem diferença decisiva em situações de confronto. “A preparação emocional, o equipamento e a técnica são fatores fundamentais. Pequenos detalhes podem fazer a diferença entre voltar vivo para casa.”
A formação faz parte do processo de valorização e modernização da segurança pública conduzido pela Prefeitura de Paranaguá. Na gestão do prefeito Adriano Ramos, a Guarda Municipal recebeu 22 novas viaturas zero quilômetro, equipadas com tecnologia de ponta, além de 200 armas, novos uniformes e reforço no monitoramento da cidade por meio da Muralha Digital.
A administração municipal também avançou na valorização dos servidores da corporação com o pagamento de valores retroativos que, segundo o prefeito, deveriam ter sido quitados ainda em 2022. As medidas reforçam o compromisso da Prefeitura de Paranaguá com uma segurança pública mais estruturada, preventiva e preparada para proteger a população.
Fonte> PMP / jornalista: Sandro Martins