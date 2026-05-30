Guarda Municipal de Paranaguá recebe treinamento de retenção de armas e reforça preparo operacional

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Capacitação reúne técnicas de combate corpo a corpo, controle emocional e prevenção de risco, gestão do prefeito Adriano Ramos amplia investimentos na segurança pública

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

Em silêncio e com atenção redobrada, a nova turma da Guarda Civil Municipal de Paranaguá acompanhou, nesta quinta-feira, dia 28, mais uma etapa da formação voltada à segurança operacional dos agentes. O treinamento de retenção e contrarretenção de armas de fogo foi realizado no Complexo Olímpico de Natação Nereu Gouvêa, na Ponta do Caju, e integra o conjunto de ações da Prefeitura de Paranaguá para fortalecer a atuação da corporação nas ruas da cidade.

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A capacitação é focada em técnicas de defesa pessoal, combate corpo a corpo e, principalmente, preparo emocional diante de situações extremas. A instrução foi conduzida pelo policial penal do Paraná e instrutor Rodrigo Almeida Alves, que destacou a importância do equilíbrio psicológico durante ocorrências de risco.

“A instrução de retenção é muito mais uma questão de mudança de mentalidade, de estado emocional e psicológico, do que a técnica em si. A técnica é necessária, é importante, mas antes disso tudo, você precisa estar preparado emocionalmente para aquilo”, afirmou.

Instrução foi conduzida pelo policial penal Rodrigo Almeida Alves

Segundo Rodrigo, os treinamentos trabalham cenários reais enfrentados pelos agentes de segurança pública. “Infelizmente, a gente trabalha no pior cenário possível, onde o limite é extremo. É uma luta pela vida do policial ou do guarda municipal. A conscientização que tentamos passar faz com que o agente aja de maneira preventiva, evitando que a situação chegue ao ponto da reação”, explicou.

O instrutor também ressaltou que detalhes fazem diferença decisiva em situações de confronto. “A preparação emocional, o equipamento e a técnica são fatores fundamentais. Pequenos detalhes podem fazer a diferença entre voltar vivo para casa.”

A formação faz parte do processo de valorização e modernização da segurança pública conduzido pela Prefeitura de Paranaguá. Na gestão do prefeito Adriano Ramos, a Guarda Municipal recebeu 22 novas viaturas zero quilômetro, equipadas com tecnologia de ponta, além de 200 armas, novos uniformes e reforço no monitoramento da cidade por meio da Muralha Digital.

A administração municipal também avançou na valorização dos servidores da corporação com o pagamento de valores retroativos que, segundo o prefeito, deveriam ter sido quitados ainda em 2022. As medidas reforçam o compromisso da Prefeitura de Paranaguá com uma segurança pública mais estruturada, preventiva e preparada para proteger a população.

Fonte> PMP / jornalista: Sandro Martins