Horário estendido de UBSs amplia acesso à saúde em Paranaguá

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Unidades de saúde dos bairros Alexandra, Divineia, Jardim Iguaçu e Vila Garcia oferecem atendimento até as 23h e facilitam o acesso da população aos serviços de saúde

Foto: Ceres Martins / PMP

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A ampliação do horário de funcionamento de quatro unidades básicas de saúde em Paranaguá tem gerado resultados positivos para a população, desde o dia 10 de junho. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que entre os dias 15 e 17 de junho, as unidades participantes do programa de horário estendido realizaram 525 atendimentos, reforçando o compromisso da Prefeitura de Paranaguá em ampliar o acesso aos serviços de saúde e oferecer mais comodidade aos pacientes.

As unidades dos bairros Alexandra, Divineia, Jardim Iguaçu e Vila Garcia permanecem abertas das 17h às 23h, atendendo principalmente os pacientes que encontram dificuldades para buscar assistência durante o horário comercial.

Atendimentos

Somente no período (15 a 17 de junho), foram realizadas 257 consultas médicas e de enfermagem, além de 44 exames, 47 procedimentos de medicação e 149 atendimentos relacionados à farmácia. Também foram registrados encaminhamentos para especialidades, testes de glicemia (HGT) e outros serviços oferecidos pelas equipes de saúde.

O maior volume de atendimentos foi registrado no dia 17 de junho, quando 195 procedimentos foram realizados nas quatro unidades com horários estendidos. Já no dia 16, foram contabilizados 178 atendimentos, enquanto no dia 15 o total chegou a 152.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro, o horário estendido em algumas unidades estratégicas tem contribuído para a descentralização dos atendimentos. “O horário estendido tem se mostrado uma ferramenta importante para aproximar os serviços de saúde da população. Muitas pessoas trabalham durante o dia e encontram dificuldades para procurar atendimento nas unidades em horário comercial. Com a iniciativa, conseguimos ampliar o acesso às consultas, exames, medicações e demais procedimentos, oferecendo mais comodidade e fortalecendo a Atenção Primária à Saúde”, destaca o secretário.

“Os números registrados demonstram que a população está utilizando e aprovando esse serviço, que contribui diretamente para a prevenção, o diagnóstico precoce e a melhoria da qualidade de vida dos parnanguaras”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o horário estendido tem como principal objetivo ampliar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária, contribuindo para a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e a continuidade dos tratamentos.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti