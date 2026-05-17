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Hub de Inovação Casa Dacheux vai promover turismo e cultura caiçara em todo o Litoral

Redação

Prédio histórico cedido pela Prefeitura de Paranaguá para a Unespar passa a fomentar pesquisas e criação de produtos para promover cultura caiçara e ações empreendedoras

Foto: Wilson Leandro / PMP

Reaberta desde a quinta-feira, dia 14, a Casa Dacheux abriga o Hub de Inovação da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para promover pesquisas, experimentos e criação de produtos, que valorizem a cultura caiçara. O local também será ponto de apoio para estudantes, pesquisadores e empreendedores das outras cidades do litoral paranaense.

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A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, participou da solenidade de entrega, comemorou a conquista e sugeriu a criação do curso universitário de medicina em Paranaguá. Ouviu do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, que o governo avalia a implantação de um curso de enfermagem.

Bona compareceu à solenidade acompanhado do secretário de Estado de Inovação e Inteligência Artificial, Marcos Vitorio Stamm. “Estar nessa casa, que é parte da história de Paranaguá, é valorizar o que temos de melhor. Sabemos que não adianta apenas restaurar um local e não dar vida. E a Casa Dacheux ganha vida, com um novo olhar para a nossa cultura”, destacou a vice-prefeita Fabiana Parro.

Mais que ceder o imóvel histórico para abrigar a iniciativa da Unespar, a Prefeitura de Paranaguá passou a promover as políticas de inovação por meio da Setrin (Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação), parceira do projeto que teve atuação fundamental no processo de implantação do Hub.

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O secretário de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira, destaca a importância do Hub de Inovação. “Este é um projeto amplamente pensado pelos atores envolvidos. O hub colocará Paranaguá e a região em níveis acima para o turismo, para a cultura e para os processos de inovação. Uma porta aberta de oportunidades, um local para pensar hoje, mas com os olhares para o futuro. Temos a Lei de Inovação aprovada em Paranaguá e agora vamos organizar todos o ecossistema para a cada dia inserir Paranaguá nesse universo de inovação, qualificação e oportunidades”, declara. 

De acordo com o Governo do Estado, o investimento inicial de R$ 3,3 milhões, via Fundo Paraná, promove reforma e adequação, aquisição de equipamentos e custeio de bolsas de estudo e pesquisas para desenvolver projetos aliados ao desenvolvimento sustentável a partir de ações de ensino, pesquisa e extensão da Unespar, que passa a gerir um laboratório experimental de gastronomia com foco da cultura caiçara. No total, os recursos com captação prevista somam R$ 4,48 milhões.

Foto: Wilson Leandro / PMP

Também participaram a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, o diretor do campus da Unespar em Paranaguá, Moacir Dalla Palma, o coordenador do Hub de Inovação Casa Dacheux, professor Fernando Henrique Lermen, diretores e professores do campus Paranaguá do IFPR, e representantes de entidades parceiras que passam a atuar no Hub de Inovação, e os secretários municipais que atuam diretamente na parceria: Cleverson Ferreira (Setrin), José Reis Freitas Neto (Cultura e Turismo), Márcio Vega (Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca), Vânia Pessoa Rodrigues Foes (Planejamento e Gestão) e Léo Lacerda (Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária).

Hub de Inovação Casa Dacheux da Unespar

Endereço: Rua Conselheiro Sinimbu, 63, em frente à Catedral Diocesana, Centro Histórico de Paranaguá.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

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