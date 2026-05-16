ICMBio abre seleção para Agente Ambiental nos parques Saint-Hilaire/Lange e Ilhas dos Currais

Aprovados vão compor cadastro de reserva e as contratações são a partir de outubro, com contrato de 24 meses

Foto: Divulgação ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu inscrições para o processo seletivo de Agentes Temporários Ambientais (ATA) – Níveis I e III – Área Temática: “Apoio à Gestão de Unidade de Conservação”.

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Os Agentes atuarão no âmbito do Núcleo de Gestão Integrada – NGI de Matinhos/PR, responsável pela gestão do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais.

Os aprovados vão compor o cadastro de reserva e a previsão de contratação é a partir de outubro deste ano. O contrato terá duração de 24 meses, com pagamento de 1 salário-mínimo (ATA I) ou 2,5 salários-mínimos (ATA III), mais benefícios legais.

Haverá processo seletivo com etapas de análise curricular e entrevista. Para ATA III, haverá também avaliação de aptidão física e de habilidade técnica específica.

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O processo de inscrição, isento de qualquer taxa, poderá ser feito de forma presencial na sede do NGI Matinhos, localizado na Rua Sanei, nº 96 – Centro – Matinhos, no período de 18 a 25 de maio, nos horários de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30; por meio do sítio eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/participar-de-processo-seletivo-simplificado-para-a-contratacao-de-agente-temporario-ambiental-ata-para-atuacao-nas-unidades-de-conservacao-federais ; ou pelo endereço eletrônico ngi.matinhos@icmbio.gov.br .

O Edital do processo seletivo e demais documentos, com todas as informações e com as atribuições do cargo, estão disponíveis para consulta na sede do NGI Matinhos e podem também ser obtidos na página: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/protecao/seja-um-agente-temporario-ambiental/2025/gr-5-sul/processo-seletivo-agente-temporario-ambiental-ngi-icmbio-matinhos