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IFPR e Prefeitura de Paranaguá oferecem curso gratuito de Cuidador de Idosos

Redação

Parceria entre Instituto Federal do Paraná e Prefeitura disponibiliza 40 vagas para qualificação profissional na área de cuidados com a pessoa idosa – inscrições seguem até 19 de junho

Foto: Divulgação PMP

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), em parceria com a Prefeitura de Paranaguá, está com inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Cuidador de Idosos. A iniciativa visa qualificar profissionais para atuar em uma área que apresenta crescente demanda na sociedade, promovendo atendimento humanizado e especializado à população idosa.

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As inscrições podem ser realizadas ate o dia 19 de junho de 2026, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa (SEMDIR), localizada na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 2382, no bairro Palmital. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com o edital, serão ofertadas 40 vagas. A seleção dos participantes acontecerá por meio de sorteio eletrônico, programado para o dia 3 de julho. Os candidatos contemplados deverão efetivar a matrícula entre os dias 9 e 17 de julho.

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O curso terá carga horária de 160 horas, com início das aulas previsto para o dia 10 de agosto e encerramento em 29 de novembro de 2026. A formação será ofertada na modalidade Ensino a Distância (EaD), com um encontro presencial semanal no período noturno.

As atividades presenciais ocorrerão no Auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correia, localizada na Avenida Gabriel de Lara, s/n.º.

A secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina de Miranda Evangelista Lourenço, destacou a importância da parceria para ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município.

“Estamos muito felizes em fortalecer mais uma parceria com o Instituto Federal do Paraná, uma instituição que tem sido uma grande aliada do Município de Paranaguá na construção de oportunidades para nossa população. O IFPR é um parceiro estratégico da prefeitura e temos caminhado juntos em diversas iniciativas que promovem educação, qualificação profissional e inclusão social. Este curso de Cuidador de Idosos atende uma demanda crescente da sociedade e, ao mesmo tempo, abre portas para que mais pessoas possam se qualificar e conquistar novas oportunidades de trabalho”, afirmou.

Segundo a secretária, a qualificação é essencial para garantir um atendimento de qualidade às pessoas idosas.

“Essa é uma oportunidade gratuita de qualificação profissional que pode abrir portas no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa muito importante: o cuidado com as nossas pessoas idosas”, ressaltou.

Carolina também destacou a importância da formação adequada para os profissionais que atuarão na área.

“Hoje existe uma demanda cada vez maior por profissionais preparados para atuar nessa área. Cuidar exige conhecimento, responsabilidade e sensibilidade. Por isso, um curso como esse é tão importante, porque prepara as pessoas para realizarem um trabalho de qualidade, oferecendo atendimento humanizado, seguro e respeitoso para quem mais precisa”, explicou.

A secretária reforçou o convite para que a população aproveite a oportunidade.

“Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial ou buscar informações nos canais oficiais do Instituto Federal do Paraná para saber mais sobre as inscrições. Tenho certeza de que essa formação fará a diferença tanto na vida dos participantes quanto na vida das famílias que contarão com profissionais mais qualificados para cuidar de seus entes queridos. Aproveitem essa oportunidade e façam sua inscrição”, concluiu.

Entre os conteúdos previstos na formação estão envelhecimento e senescência, políticas públicas para a pessoa idosa, funções do cuidador, saúde na velhice, prevenção de agravos, perfil do adoecimento na terceira idade, autocuidado para cuidadores, relações interpessoais e práticas de cuidado ao idoso.

Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos e possuir Ensino Fundamental II completo, correspondente da 5ª à 8ª série do antigo Ensino Fundamental ou do 6º ao 9º ano do modelo atual.

Redação
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