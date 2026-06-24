Ilha dos Valadares recebe o Programa Prefeitura nos Bairros neste sábado (27)

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A terceira edição do programa levará atendimentos, orientações e serviços públicos diretamente à comunidade

Arte: PMP / foto: Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá realiza neste sábado, dia 27, das 13h às 17h30, mais uma edição do Programa Prefeitura nos Bairros. A iniciativa acontecerá na Escola Municipal Graciela Almada Diaz, no bairro Vila Nova, na Ilha dos Valadares.

Durante a ação, equipes de 20 secretarias municipais estarão disponíveis para prestar informações, encaminhamentos e atendimento em diferentes áreas, facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos pelo município.

De acordo com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, o evento é uma oportunidade de facilitar o acesso da população aos sérvios públicos. “O Programa Prefeitura nos Bairros é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos da população, ouvindo as demandas de cada comunidade e levando os serviços públicos mais perto da população. Na Ilha dos Valadares, vamos fortalecer ainda mais esse diálogo direto com os moradores, garantindo atendimento e acolhimento. Nosso compromisso é construir uma Paranaguá cada vez mais participativa e humana”, destaca o prefeito.

Além de concentrar diversos serviços em um único local, a iniciativa busca promover inclusão, fortalecer os vínculos comunitários e garantir mais comodidade aos cidadãos, especialmente para aqueles que encontram dificuldades de deslocamento até os órgãos públicos.

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, destaca a importância de ouvir e acolher a comunidade de perto. “A Ilha dos Valadares tem uma comunidade participativa, que merece toda a nossa atenção e cuidado. O Prefeitura nos Bairros é um momento importante para aproximar ainda mais a gestão municipal das famílias, ouvir suas necessidades e oferecer serviços que fazem diferença no dia a dia”, enfatiza a vice-prefeita.

O Prefeitura nos Bairros está em sua terceira edição e já prestou cerca de 700 atendimentos, concentrados entre os bairros Porto Seguro e Jardim Esperança.

Atendimentos disponíveis no Prefeitura nos Bairros

Entre os serviços ofertados pelas equipes das secretarias municipais estão vacinação, testes rápidos, cadastro e atualização do CadÚnico, encaminhamentos para CRAS/CREA, atendimento jurídico, atendimento e orientações a pessoas com deficiência, Central de Libras, Cadastro de Educação Infantil, matrículas para a EJA, orientação sobre transporte escolar, espaço kids, esclarecimentos sobre obras, alvará de construção provisório, IPTU, orientações sobre compostagem, reciclagem, ouvidoria do transporte público, ouvidoria da iluminação pública; apresentações culturais, orientação para cadastro no Cadastur, SINE (oferta de emprego), serviços da Sala do Empreendedor, Departamento Antidrogas, vivências esportivas, recreação infantil; PROCON, escuta de demandas para construção do Plano Diretor, dúvidas sobre regularização fundiária, alvará; cadastro de pescadores, entre outros.

Programa Prefeitura nos Bairros – Ilha dos Valadares

Data: Sábado, 27 de junho

Horário: Das 13h às 17h30

Local: Ilha dos Valadares

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti