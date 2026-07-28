Ilson Romanelli é novo presidente da Sociedade Rural do Paraná

Antes de ser eleito presidente da SRP, Romanelli integrou o conselho da Sociedade Rural do Paraná e ocupou os cargos de diretor comercial e diretor de Equinocultura

“Queremos uma Sociedade Rural de portas abertas para os associados, para os produtores rurais e para todo o Paraná | foto: Divulgação

O empresário de Londrina, Ilson Romanelli, foi eleito neste sábado (25), novo presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP(. O mandato da nova diretoria é de dois anos. “Queremos uma Sociedade Rural de portas abertas para os associados, para os produtores rurais e para todo o Paraná. Vamos construir uma gestão participativa, próxima e preparada para os novos desafios do agronegócio”, destacou.

Produtor rural, criador de cavalos da raça Quarto de Milha e promotor de leilões, o novo presidente da SRP tem trajetória diretamente ligada ao campo e conhece de perto a cadeia produtiva e as demandas dos agricultores e pecuaristas. Na iniciativa privada, Romanelli está à frente da empresa referência em tecnologia no setor de equipamentos para pavimentação, atuando no avanço da infraestrutura que escoa a produção agrícola no Brasil e no exterior.

Antes de ser eleito presidente da SRP, Romanelli integrou o conselho da Sociedade Rural do Paraná e ocupou os cargos de diretor comercial e diretor de Equinocultura.

Desafios

Fundada em 1946, a Sociedade Rural do Paraná é uma das principais entidades representativas do agronegócio brasileiro. A SRP promove anualmente a ExpoLondrina — uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina — e desenvolve iniciativas voltadas à inovação, ao empreendedorismo, à educação, à sustentabilidade e ao fortalecimento das cadeias produtivas.

A ExpoLondrina em sua 64ª edição movimentou R$ 1,9 bilhão em negócios. O valor superou o recorde estabelecido na edição anterior (2025), que havia fechado em R$ 1,7 bilhão. Foram 664 mil visitantes ao longo dos 10 dias de feira, cerca de nove mil postos de trabalho diretos e indiretos, 312 empresas expuseram nos estandes e cinco mil animais foram leiloados.

“O agronegócio paranaense é reconhecido nacionalmente por sua capacidade de produzir com eficiência. Ao longo das últimas décadas, os produtores investiram em tecnologia, profissionalização, pesquisa e gestão, transformando o Paraná em uma das maiores potências agrícolas do Brasil. Essa evolução não aconteceu por acaso. É resultado do trabalho diário de produtores rurais que assumem riscos, enfrentam desafios climáticos, convivem com oscilações de mercado e seguem investindo para manter o campo produtivo e competitivo”, aponta Romanelli.