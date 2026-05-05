Inauguração da Ponte de Guaratuba coloca TV Paraná Turismo em 2º lugar na audiência

O público acompanhou em tempo real os principais acontecimentos: a inauguração da Ponte de Guaratuba, na sexta-feira (1º); a meia-maratona e a liberação do tráfego na ponte (2); e a Maratona Internacional do Paraná (3).

Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

A TV Paraná Turismo alcançou o 2º lugar de audiência entre as TVs abertas com uma cobertura especial realizada no Litoral do Estado no fim de semana. A programação teve como destaques a transmissão da inauguração da Ponte de Guaratuba e da Maratona Internacional do Paraná, somando cerca de 14 horas de conteúdo ao vivo exibido para todo o Brasil.

O público acompanhou em tempo real, também pelo YouTube, os principais acontecimentos: a inauguração da Ponte de Guaratuba, na sexta-feira (1º); a meia-maratona e a liberação do tráfego na ponte (02); e a Maratona Internacional do Paraná (03). Tudo isso integrado aos telejornais transmitidos diretamente do Litoral, o que garantiu informação contínua e contextualizada.

O ponto alto veio no domingo (03), quando a emissora pública chegou a alcançar o 2º lugar de audiência entre as TVs abertas durante a transmissão da Maratona Internacional do Paraná. Às 6h, no início da transmissão, a audiência já era expressiva e os números só aumentaram na sequência. Foram quase 5 horas de transmissão ao vivo, das 6h às 11h, com audiência relevante e constante em todo o período.

Para dar conta dessa cobertura histórica, a TV Paraná Turismo mobilizou uma grande força-tarefa. Repórteres, apresentadores e equipes técnicas foram distribuídos em pontos estratégicos, assegurando múltiplos olhares sobre cada evento. Desde a madrugada, profissionais já estavam posicionados para levar ao público cada detalhe, com agilidade e precisão.

NAS REDES – O trabalho foi além da transmissão na TV. A emissora também fez uma cobertura intensa nas redes sociais, ampliando o alcance do conteúdo e dialogando com diferentes públicos em tempo real.

No canal da TV Paraná Turismo no YouTube, o número total de visualizações, em todas as transmissões do período, passou de 222 mil. Somente durante a cobertura da inauguração da Ponte de Guaratuba, 139 mil pessoas estavam conectadas.

No Instagram, foram mais de 223 mil visualizações da página da TV Paraná Turismo durante a cobertura, com destaque para os eventos de inauguração da Ponte de Guaratuba, com mais de 130 mil acessos.

Com vídeos, entradas ao vivo, bastidores, entrevistas e atualizações constantes, a TV Paraná Turismo reforçou sua presença digital e aproximou ainda mais o público da programação.

Para a diretora da TV Paraná Turismo, Giselle Lima, o resultado é fruto de um trabalho coletivo e comprometido com a sociedade. “Mais do que audiência, esse resultado representa o reconhecimento de um trabalho sério, feito com responsabilidade e foco no cidadão. É a comunicação pública cumprindo seu papel com profissionalismo e propósito”, disse.

Além disso, a cobertura apostou em conteúdo qualificado, com entrevistas exclusivas, bastidores, curiosidades e comentários de especialistas em corrida e grandes eventos esportivos, enriquecendo a experiência do telespectador.

Na sexta, uma operação especial chamou atenção: uma equipe embarcada em balsa do ferry boat garantiu imagens privilegiadas do espetáculo de luzes, drones e fogos durante a inauguração da Ponte de Guaratuba, reforçando o compromisso com a inovação e a excelência na captação de imagens.