Inscrições abertas para oficinas gratuitas de colheita, despolpa e receitas com juçara em Morretes

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Participantes terão contato com todas as etapas do aproveitamento da juçara, desde a colheita na floresta até a produção de receitas na cozinha

Fotos: Agustin Saccone

Quem deseja conhecer de perto uma das espécies mais importantes da Mata Atlântica já pode se inscrever na Imersão Palmeira Juçara, que acontece nos dias 13 e 14 de junho, na Cozinha Comunitária do Candonga, no Rio Sagrado, em Morretes. Gratuita e com vagas limitadas, a atividade integra o projeto cultural “Juju e a Juçara” e propõe uma vivência prática sobre o manejo, processamento e aproveitamento culinário do fruto.

A imersão foi desenvolvida a partir do projeto idealizado por Julia Moretti Pereira, que une teatro, música, instalação interativa e ações formativas para apresentar a importância da juçara para a conservação da Mata Atlântica. Nas últimas semanas, a iniciativa passou por cidades do Litoral com apresentações do espetáculo infantil “Juju e a Juçara”, voltadas à educação ambiental e à valorização da espécie.

A circulação do espetáculo começou no Teatro Municipal de Antonina, com apresentação para alunos da rede municipal de ensino. Em Matinhos, a atividade ocorreu na Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Litoral, reunindo estudantes do contraturno escolar da rede municipal. Já em Morretes, a peça integrou a programação da Festa Literária de Morretes (FLIMO), em uma sessão aberta ao público realizada na última sexta-feira (5).

Os participantes conhecerão diferentes técnicas de colheita dos cachos de juçara, práticas de escalada e manejo da palmeira

Oficinas gratuitas

Agora, a proposta convida o público a aprofundar esse contato por meio de atividades práticas. No dia 13 de junho, das 8h30 às 17h, os participantes conhecerão diferentes técnicas de colheita dos cachos de juçara, práticas de escalada e manejo da palmeira, além de aspectos relacionados à sua importância ecológica para a manutenção da biodiversidade e regeneração da floresta.

Após a etapa de campo, a programação segue na Cozinha Comunitária do Candonga, onde será realizada a oficina de despolpa do fruto. A atividade abordará desde o preparo da matéria-prima até o uso correto dos equipamentos, porcionamento, boas práticas de manipulação e orientações sobre a legislação sanitária. A condução será do arborista e agroecólogo Pedro Cittolin Richetti, e Jefferson Luis Bellenda.

No segundo dia, 14 de junho, das 13h às 17h, a programação será dedicada ao aproveitamento culinário da juçara. Com orientação de Patricia Spessato, do Instituto Juçara, os participantes aprenderão receitas como bolo, geleia e pão produzidos a partir da polpa do fruto, explorando possibilidades de geração de renda e agregação de valor ao produto.

“A imersão busca valorizar os saberes tradicionais associados à juçara, incentivar a alimentação saudável e demonstrar como o uso sustentável da espécie pode contribuir para a preservação da Mata Atlântica e o fortalecimento da socioeconomia local”, explica Julia Moretti Pereira.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas clicando aqui.

A oficina propõe uma vivência prática sobre o manejo, processamento e aproveitamento culinário do fruto

Imersão Palmeira Juçara

13 de junho

Oficina de Colheita e Despolpa da Juçara

Das 8h30 às 17h

14 de junho

Oficina de Receitas com Polpa de Juçara

Das 13h às 17h

Local: Cozinha Comunitária do Candonga – Rio Sagrado, Morretes

Participação gratuita | Vagas limitadas

Obs.: O almoço do primeiro dia será servido na Cozinha Comunitária do Candonga. O valor será custeado pelos participantes, com custo aproximado de R$ 20 por pessoa.

Inscrições:

https://forms.gle/kszorRB7cm935mFB7

Mais informações: @jujumusica