Instalação gratuita de parabólica digital já pode ser agendada para todo o Paraná

Foto: Divulgação

Em uma ação que vem sendo realizada em etapas desde o ano passado, a substituição gratuita das antigas parabólicas pelo novo modelo digital está disponível agora para todo o estado do Paraná. Famílias de menor renda podem fazer o agendamento para receber a instalação do kit digital. Para ter direito ao benefício, é preciso estar cadastrado em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter a antena tradicional instalada e funcionando em casa. Os interessados devem acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 16h, com o CPF ou NIS em mãos.

Segundo a Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku), cerca de 170 mil famílias devem ser beneficiadas ao final do processo nos 399 municípios paranaenses. O Estado é o maior da Região Sul em volume de pessoas a serem contempladas pela iniciativa.

A substituição dos equipamentos é importante porque, em breve, o sinal das parabólicas tradicionais será desligado. Os usuários que não fizerem a troca poderão perceber interferências, como chiados, chuviscos, até a perda de acesso aos canais. Isso ocorre porque a tecnologia 5G, que está sendo ativada em todo o País, é transmitida na mesma frequência da parabólica tradicional.

Além disso, o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, salienta que “a nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, além de uma programação regional, tudo de forma gratuita, como sempre foi”. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”, destaca ele.