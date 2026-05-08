Projeto Bibliotecno entregou kits contendo, em cada um deles, diversos recursos pedagógicos como impressora 3D, drone, óculos de realidade virtual, celulares e notebook

Lumiar Comunicação

Alunos do Instituto de Educação Doutor Caetano Munhoz Rocha, que foi destruído em um incêndio no mês passado, ganharam recursos didáticos digitais de última geração, como uma impressora 3D, drone, óculos de realidade virtual, celulares e notebook. Outros três colégios de Paranaguá receberam kits nesta quarta-feira (6) beneficiando mais de 3 mil alunos.

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As doações fazem parte do projeto Bibliotecno, iniciativa criada pela GK Estratégias e realizada com incentivo fiscal da Lei Rouanet, que estimula o acesso à tecnologia de ponta aliada ao conhecimento em sala de aula. Esta é a segunda doação feita pela empresa ao Instituto, sendo que a primeira foi perdida no incêndio. Com o apoio da Coordenação de Educação de Paranaguá e da Fertipar Fertilizantes, foi possível angariar novos equipamentos para doação.

“Graças às empresas parceiras, por meio da Lei Rouanet, e ao incentivo do município conseguimos entregar um novo kit, que ficará disponível de forma permanente ao Instituto”, declarou o coordenador do projeto, Guilherme Klopffleisch.

Os equipamentos ficam acomodados no armário tecnológico que inclui: notebook, óculos de realidade virtual, drones, celulares, impressora 3D, kits de robótica e de criação de games, jogos estratégicos, 50 livros físicos e 200 obras digitais.

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A proposta é disponibilizar aos estudantes o contato com ferramentas, que normalmente não estão ao alcance das escolas públicas, estimulando desde cedo o interesse por ciência e tecnologia. Os materiais serão utilizados por alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

“No Litoral do Paraná, nós conciliamos a tecnologia de robótica e programação com as questões socioambientais, que fazem parte do dia a dia dos estudantes. A recepção das turmas é a melhor possível e sempre supera as nossas expectativas”, declarou o chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Paulo Severino Penteado.

As outras instituições de ensino beneficiadas foram os colégios estaduais: do Campo Felipe Valentim (localizada na Ilha do Mel), Professora Carmen Costa Adriano e Maria de Lourdes Rodrigues Morozowski.

O projeto Bibliotecno também será entregue em outros estados. No primeiro semestre deste ano, estão previstas nove entregas nas cidades de São Francisco do Sul (Santa Catarina), Panambi (Rio Grande do Sul), Campo Largo (Paraná) e Sertãozinho (São Paulo).

Sobre o Bibliotecno

O projeto cultural Bibliotecno foi criado em 2024 pela GK Estratégias com realização do Ministério da Cultura, e já beneficiou 22,5 mil alunos em 22 instituições de ensino públicas dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Cataria e São Paulo. As empresas parceiras são quem financiam a ação, a qual estimula o uso de tecnologia de forma técnica aliada ao aprendizado tradicional.

Texto: Mayara Locatelli