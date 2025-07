Instituto Democracia Sempre e OAB-PR unem forças em defesa da soberania

Na noite de quarta-feira (23), a sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, em Curitiba, foi palco de uma reunião estratégica proposta pelo Instituto Democracia Sempre (Iprodes). O encontro, conduzido pelo presidente da OAB-PR, Luiz Fernando Casagrande Pereira, reuniu lideranças como Pedro Paulo Martins, José Maria Correa, Andrea Godoy, Daniel Godoy, Marlene Lovato, Toni Reis e Sinei Silva para discutir a defesa da soberania nacional e o fortalecimento das instituições democráticas frente aos desafios políticos do Brasil.

O Iprodes, responsável pela iniciativa, promoveu um debate aprofundado sobre a conjuntura política atual, com ênfase nas ameaças à soberania do país. Os participantes propuseram ações concretas para engajar a sociedade civil, incluindo a redação de um manifesto público e a realização de um evento em breve, visando mobilizar a população em torno dos princípios democráticos.

Daniel Godoy, presidente do Iprodes, destacou a necessidade de união ampla: “Neste momento tão importante da história, vamos reunir – independente de ideologias, religiões ou partidos – todos aqueles que defendem nosso País e seu povo. O Brasil é um só. Todos em defesa da soberania nacional e das nossas instituições democráticas.”

Luiz Fernando Casagrande reforçou o compromisso da instituição com a causa: “A reunião com o Iprodes foi muito produtiva. Estamos todos com a mesma ideia da necessidade de união da sociedade civil em defesa da soberania do país, e isso aqui no Paraná vai ser levado com todo rigor com apoio da OAB Paraná.”

Novas ações serão anunciadas em breve, consolidando o compromisso das entidades com a promoção de um Brasil democrático e soberano.