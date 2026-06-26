Investimento estadual garante mais recursos para fortalecer a saúde pública em Paranaguá

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Recurso repassado pelo Governo do Estado será destinado ao custeio de consultas, exames e pequenas cirurgias, ampliando a capacidade de atendimento do SUS no município

Adriano Ramos, Sandro Alex e Ratinho Junior | foto: Moyses Zanardo /

A Prefeitura de Paranaguá garantiu aproximadamente R$ 2,5 milhões para reforçar a rede municipal de saúde. O recurso, destinado pelo Governo do Estado aos municípios paranaenses, será aplicado no custeio de serviços de média e alta complexidade, fortalecendo o atendimento especializado oferecido à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na noite de quinta-feira, dia 25, o prefeito Adriano Ramos participou da cerimônia de anúncio dos investimentos, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro. O Estado liberou R$ 202 milhões para custeio da saúde dos 399 municípios paranaenses, permitindo que as prefeituras ampliem a oferta de serviços e preservem recursos próprios para outras áreas prioritárias.

Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou que a medida busca amenizar os impactos provocados pela oscilação nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Segundo ele, o recurso estadual oferece mais segurança financeira aos municípios para manter os serviços públicos. “O dinheiro é destinado ao custeio da saúde, permitindo que os prefeitos tenham mais flexibilidade para organizar as finanças do município e continuar investindo na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o governador Ratinho Júnior.

Para o prefeito Adriano Ramos, o investimento representa um reforço importante para a saúde pública de Paranaguá. “Recebemos uma excelente notícia com esse recurso, que fortalece a saúde dos municípios justamente em um momento de queda nos repasses do FPM. Quero agradecer ao governador Ratinho Júnior por essa iniciativa, ao presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, ao deputado federal Sandro Alex, ao nosso líder Hussein Bakri e ao deputado Beto Preto, todos que têm sido parceiros de Paranaguá. Seguiremos trabalhando para cuidar cada vez melhor dos parnanguaras”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro, explicou que o recurso será aplicado diretamente na ampliação dos atendimentos especializados. “A distribuição aos municípios é por renda per capita, aproximadamente cerca de R$ 2,5 milhões para Paranaguá. Esse valor será utilizado em consultas com especialistas, exames e pequenas cirurgias. É um recurso de custeio, transferido diretamente ao município, que permitirá acelerar ações já planejadas para ampliar a assistência à população”, destacou.

O secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves, ressaltou que o investimento reforça o compromisso do Governo do Paraná com os municípios. “Esse recurso fortalece políticas públicas e chega em um momento importante para os prefeitos, pois o custeio é uma das maiores necessidades das administrações municipais. Ficamos satisfeitos em contribuir também com Paranaguá”, afirmou.

O deputado federal Sandro Alex destacou a atuação conjunta entre Governo do Estado, Assembleia Legislativa e prefeitos para viabilizar investimentos em todas as regiões do Paraná. “Os recursos chegam de forma proporcional a todos os municípios. É um trabalho construído em equipe para fortalecer os serviços públicos e atender às necessidades da população”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, observou que o modelo adotado permite rapidez na liberação dos recursos. “Os municípios enfrentam dificuldades principalmente com recursos para custeio. Esse repasse do Governo do Estado chega de forma ágil e oferece mais condições para que as prefeituras mantenham e ampliem os serviços prestados à população”, afirmou.