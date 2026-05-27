IPTU Premiado 2026: Prefeitura de Paranaguá vai sortear carro e scooters elétricas

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Contribuintes em dia com o imposto até 30 de junho poderão concorrer; sorteio acontece em 29 de julho, no aniversário da cidade

A Prefeitura de Paranaguá realiza, no dia 29 de julho de 2026, o sorteio do IPTU Premiado 2026, iniciativa que incentiva a regularização dos tributos municipais e valoriza os contribuintes adimplentes.

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Ao todo, serão sorteados cinco prêmios: quatro scooters elétricas, destinadas do primeiro ao quarto sorteio, e um automóvel zero quilômetro 1.0, no quinto sorteio. A ação acontece na Praça de Eventos e integra as comemorações do aniversário do município.

Podem participar todos os contribuintes ativos com CPF válido, regularmente inscritos no Cadastro Imobiliário do município, exceto órgãos governamentais, contribuintes isentos, imunes ou falecidos.

Para ter direito ao sorteio, é necessário estar com o IPTU em dia, quitado ou parcelado, até o dia 30 de junho de 2026, além de não possuir débitos de qualquer natureza junto à Prefeitura.

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A listagem preliminar dos contribuintes aptos será publicada até o dia 08 de julho de 2026, por meio de edital no site oficial e nas redes sociais da Prefeitura. Já a lista final será divulgada em 27 de julho de 2026.

Cada participante receberá um número vinculado à sua inscrição imobiliária no Cadastro Técnico Municipal. Contribuintes com mais de um imóvel concorrem com múltiplos números, aumentando as chances de contemplação.

O sorteio será realizado por sistema eletrônico informatizado, sob coordenação da administração municipal. Para receber o prêmio, o contribuinte sorteado deverá comprovar, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, que não possui débitos em atraso até a data estabelecida.

A superintendente da Secretaria Municipal da Fazenda, Renata Veiga, destaca a importância da iniciativa.

“Mais do que a chance de ganhar prêmios, o IPTU Premiado reforça a importância da responsabilidade fiscal. Os recursos arrecadados com o imposto são fundamentais para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Manter o IPTU em dia é contribuir diretamente com o desenvolvimento de Paranaguá”, afirma.

A Prefeitura reforça que a regularização do IPTU garante não apenas a participação no sorteio, mas também contribui para a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à população.