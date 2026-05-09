Itaipu anuncia mais R$ 7,5 milhões para cooperativas de catadores no Paraná

Encontro em Curitiba teve participação do ministro Guilherme Boulos, representantes da Itaipu e das cooperativas de recicláveis – no total, investimento do Programa Coleta Mais passa de R$ 336 milhões

Entrega de caminhão ao município de Campo Largo | fotos: Lucas Batista/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional, em parceria com o Governo do Brasil, vai destinar mais R$ 7.518.110,00 em novos investimentos ao Programa Coleta Mais, que vão beneficiar 15 organizações de catadores selecionadas pelo edital 01/2026. Com o novo aporte, o total investido pela Itaipu no programa, desde 2023, chega a R$ 336.787.411,29.

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O anúncio foi feito durante um encontro com catadores e catadoras de materiais recicláveis de Curitiba e Região Metropolitana, nesta sexta-feira (8), na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na capital do Paraná. Durante a cerimônia também foi feita a entrega de um caminhão ao município de Campo Largo, equipamento que irá reforçar a estrutura de trabalho das organizações locais de coleta seletiva.

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e o superintendente de Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Gilmar Secco

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Participaram do evento o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; o superintendente de Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Gilmar Secco; deputados federais, lideranças de cooperativas e trabalhadores da reciclagem, totalizando mais de 300 pessoas.

“A média nacional de reciclagem está em torno de 5%, ou seja, 95% dos resíduos não são reciclados. Nos lugares onde a Itaipu está trabalhando, passa de 30%. Isso é impressionante, são seis vezes mais”, destacou Boulos. “Mais reciclagem significa mais trabalho para a cooperativa, mais trabalho para o catador e para a catadora, e mais renda no bolso de vocês.”

Segundo Gilmar Secco, o Coleta Mais consolida uma experiência construída ao longo de duas décadas e ampliada para todo o Paraná na atual gestão. “Há 20 anos estamos ampliando e melhorando o programa. Hoje, nos municípios que adotam a metodologia do programa, a renda média dos catadores chega a R$ 3 mil. Em alguns locais, há catadores recebendo perto de R$ 5 mil. Isso mostra que investir nos segmentos vulneráveis dá resultado e vale a pena”, afirmou Secco.

Atualmente, o Programa Coleta Mais está presente em 348 associações e cooperativas de 303 municípios, beneficiando diretamente 5.674 catadores e catadoras. Além de fortalecer a coleta seletiva, a iniciativa contribui para a educação ambiental, melhora a separação dos resíduos e amplia o aproveitamento dos materiais recicláveis.

Para Robson Carvalho de Matos, presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Fazenda Solidariedade (Acarfs), de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, o apoio da Itaipu transformou a rotina de trabalho da associação.

“A Itaipu está há quase dois anos nos ajudando. A gente recebeu caminhão, empilhadeira, esteiras, assessoria técnica, uniforme e EPIs. Isso facilitou bastante, tanto na coleta quanto na triagem. Hoje, a associação está caminhando corretamente, nos eixos, e conseguindo uma renda boa”, relatou Robson.

Coleta Mais

O Programa Coleta Mais tem como objetivo apoiar a coleta seletiva nos municípios da área de influência da Itaipu, com a estruturação das Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs), reformas, equipamentos e assistência técnica especializada. A iniciativa integra o Programa Itaipu Mais que Energia, criado em 2023, que ampliou a atuação da binacional para os 399 municípios do Paraná e 35 municípios do sul de Mato Grosso do Sul, nas áreas social, ambiental e econômica.

Entre os equipamentos fornecidos pelo Coleta Mais estão caminhões, esteiras, balanças, empilhadeiras, prensas, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A partir da organização em cooperativas e associações, os trabalhadores passam a contar também com assessoria técnica e social, melhores condições de trabalho e apoio para aumentar a produtividade e a comercialização dos materiais recicláveis.

Com o Coleta Mais, a Itaipu também contribui para metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o combate à pobreza, a redução das desigualdades e a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis.