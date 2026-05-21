Itaipu e Embratur lançam edital para apoiar soluções inovadoras no turismo

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Programa Mais Turismo vai selecionar startups e projetos que transformam desafios do setor em soluções tecnológicas e voltadas à experiência do visitante

Foto: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O edital Mais Turismo, iniciativa conjunta do Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional e Embratur Lab, está com inscrições abertas até 21 de junho para selecionar startups e projetos que ofereçam soluções tecnológicas e sustentáveis para os desafios do setor turístico brasileiro. Os participantes selecionados terão a chance de validar suas propostas no Complexo Turístico Itaipu, um dos principais destinos do país e ambiente estratégico para testes em escala real.

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O programa tem como objetivo conectar empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento sustentável, priorizando soluções voltadas à transformação do turismo por meio da inteligência de dados, eficiência operacional e melhoria da experiência do visitante. Podem participar startups brasileiras de Tecnologia da Informação, Soluções Sustentáveis, Experiência do Cliente e outras áreas com potencial de aplicação no setor.

As propostas devem responder a desafios como gestão de resíduos, eficiência energética, uso inteligente de dados, redução de filas em atrativos e personalização da jornada do visitante.

O programa busca abranger diferentes estágios de maturidade de projetos. O diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, destaca: “O edital busca fortalecer diferentes níveis de maturidade dentro do ecossistema de inovação aplicado ao turismo, contemplando desde projetos em fase inicial até startups já estruturadas. A proposta é criar oportunidades para que essas soluções sejam desenvolvidas, testadas e aceleradas em um ambiente conectado às demandas reais do setor”.

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Aportes financeiros e foco social

O Mais Turismo oferece duas modalidades de fomento:

Aceleração: Até duas startups poderão receber aporte de até R$ 120 mil cada.

Até duas startups poderão receber aporte de até R$ 120 mil cada. Incubação: Até oito propostas serão contempladas com até R$ 20 mil por projeto, além de acesso a mentorias e capacitações especializadas.

Com o lançamento da segunda fase previsto para a primeira quinzena de junho, o programa também ampliará o foco para soluções de impacto territorial e social, incentivando tecnologias e metodologias para o fortalecimento de comunidades tradicionais, afroturismo, e iniciativas de base comunitária.

1O processo seletivo inclui quatro etapas, culminando em uma apresentação final (Demoday). As startups selecionadas participarão de um ciclo de desenvolvimento de até oito meses com suporte técnico e acesso à infraestrutura do Itaipu Parquetec.