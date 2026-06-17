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IV Festival de Yoga promove dois dias de atividades gratuitas em Pontal do Sul

Redação

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Evento acontece nos dias 20 e 21 de junho, no Espaço Anirvana, com programação voltada ao bem-estar, saúde, cultura, meditação e práticas de autoconhecimento

Fotos: Espaço Anirvana 

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O Espaço Anirvana, em Pontal do Sul, recebe nos dias 20 e 21 de junho a quarta edição do Festival de Yoga, evento gratuito que reúne práticas corporais, palestras, oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e atividades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida.

Realizado em alusão ao Dia Internacional do Yoga, o festival busca ampliar o acesso da comunidade a experiências relacionadas à saúde física e emocional, promovendo momentos de aprendizado, integração e contato com diferentes abordagens ligadas ao autoconhecimento.

Segundo a coordenadora e proprietária do Espaço Anirvana, Andressa Ayres Pelanda, o evento chega à quarta edição após registrar participação crescente do público nos últimos anos. Ela destaca que o festival é resultado de uma construção coletiva e tem como proposta aproximar a comunidade dos ensinamentos e práticas do yoga.

A programação contempla modalidades como Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Yin Yoga, Tantra Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga Restaurativa, AcroYoga e Yoga Infantil, além de palestras sobre saúde, movimento, autocuidado e desenvolvimento pessoal.
🎶 Também estão previstas meditações coletivas, oficinas artísticas, apresentações musicais e rodas de conversa.

Além das atividades principais, o público poderá visitar a feira de artesanato, acompanhar exposições e encontrar opções de alimentação saudável durante os dois dias de evento.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (20), às 8h, com a prática “Saudação ao Sol”.
As atividades seguem ao longo do fim de semana, reunindo profissionais, praticantes e interessados em conhecer diferentes aspectos da filosofia e das práticas do yoga.

Com entrada gratuita e aberta ao público de todas as idades, o IV Festival de Yoga convida moradores e visitantes do litoral a participarem de uma programação dedicada ao equilíbrio, à saúde e à convivência.

📍 O Espaço Anirvana está localizado na Rua Erva Cidreira, nº 48, em Pontal do Sul.

📞 Mais informações pelo telefone (41) 99848-7892 ou pelo Instagram @espaco_anirvana.


Redação
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