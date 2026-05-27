Litoral do Paraná cresce economicamente, mas pequenos negócios ainda somem no Google

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Com a Ponte de Guaratuba inaugurada e mais de R$ 700 milhões em obras, o turismo cresce ano todo, e a disputa pela atenção do visitante migrou para os mecanismos de busca, onde a maioria dos comércios locais ainda não aparece.

Foto de Rodrigo M por Pixabay

A inauguração da Ponte de Guaratuba, em 1º de maio de 2026, marcou uma virada para o Litoral do Paraná. A obra de R$ 386,9 milhões, somada à engorda da orla de Matinhos, à revitalização da orla de Pontal do Paraná e à duplicação rodoviária entre Matinhos e Pontal, totaliza mais de R$ 700 milhões em investimentos públicos na região nos últimos anos.

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O setor imobiliário reagiu em Guaratuba antes mesmo da inauguração, com prédios novos e empreendimentos de alto padrão sendo anunciados. O comércio local registrou desempenho superior ao da temporada anterior já no início do verão.

O problema é que esse crescimento físico, visível em obras e canteiros, não está acompanhado de um crescimento equivalente na presença digital dos pequenos negócios da região.

Pousadas, restaurantes, prestadores de serviço e ambulantes do Litoral paranaense seguem dependentes de redes sociais e do passa-palavra, enquanto o turista que decide vir para Matinhos, Guaratuba, Pontal ou Paranaguá já tomou parte da decisão antes mesmo de chegar, e tomou essa decisão dentro do Google.

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O turista chega ao Litoral pela busca, não pela praia

Pesquisa do Google mostra que seis em cada dez brasileiros começam a planejar a viagem entre dois e seis meses antes da data. Janeiro é o mês de pico das pesquisas sobre turismo no país, com volume 30% acima da média anual.

Buscas por “hotéis perto de mim” cresceram 412% em relação ao período pré-pandemia, e termos como “bem localizado” tiveram alta de 238%. O viajante brasileiro está mais digitalizado, prefere destinos mais próximos e se preocupa com a qualidade da hospedagem antes de fechar a reserva.

Isso significa, na prática, que um casal de Curitiba, de São Paulo ou de Florianópolis decidindo onde passar o feriado do ano que vem vai abrir o navegador antes de abrir o mapa.

Vai pesquisar “pousadas em Guaratuba”, “o que fazer em Matinhos no inverno”, “restaurantes em Pontal do Paraná com vista para o mar”. Quem aparece nas primeiras posições da busca leva a reserva. Quem aparece na terceira ou quarta página é como se não existisse.

“E é aí que o Litoral do Paraná, apesar do excelente momento econômico, perde dinheiro todo dia. Não porque falte produto. Falta visibilidade”, ressalta Anderson Alves, CEO da QMIX, agência goiana especializada em backlinks.

A lacuna digital dos pequenos negócios brasileiros

O cenário do Litoral não é uma exceção paranaense. Ele reflete um problema nacional. Segundo o Sebrae, 99% dos CNPJs ativos no Brasil em 2025 pertencem a micro, pequenas e médias empresas.

Esses negócios respondem por 80% dos novos empregos gerados no país. Mesmo com esse protagonismo econômico, o Índice de Maturidade Digital das PMEs brasileiras chegou a apenas 37% em 2025, em uma escala que vai até 80%.

A Pesquisa TIC 2025 do Sebrae/PR aprofunda o diagnóstico. Quase 90% dos pequenos negócios do estado usam internet no dia a dia, mas o uso ainda é básico e concentrado em redes sociais e serviços bancários. Menos de 13% utilizam a internet para cursos, marketplaces ou plataformas de gestão.

Os microempreendedores individuais aparecem ainda mais para trás: 74% usam internet, contra 88,1% das microempresas e 95,7% das pequenas empresas. Setores como agropecuária (59,3%), indústria (75,6%) e construção (75,9%) ficam entre os mais defasados.

No Litoral, o quadro tem uma camada extra de complexidade. Boa parte dos negócios da região é familiar, sazonal, operada por pessoas que entendem profundamente do produto que vendem (empadas na praia, pesca artesanal, hospedagem em casa de praia, gastronomia regional do barreado), mas que nunca foram apresentadas ao raciocínio de como funciona uma busca orgânica no Google.

O Sebrae/PR tem investido em programas como o Maré de Oportunidades, voltado a ambulantes de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, justamente para reduzir essa lacuna. Mas a curva é longa, e o turista não espera.

Estar online é o piso, não o teto

A primeira camada da resposta é a mais óbvia, e o Sebrae trabalha nela há anos: cadastrar o negócio no Perfil da Empresa no Google, atualizar horário de funcionamento, cardápio, fotos, telefone. Um restaurante que aparece bem no Maps quando o turista pesquisa “onde almoçar em Caiobá” já tem meio caminho andado.

Só que isso resolve a busca local imediata, do turista que já está na praia com fome. Não resolve a busca anterior, aquela feita dois meses antes da viagem, quando o visitante ainda está decidindo entre o Litoral do Paraná, o Litoral de Santa Catarina e o Litoral de São Paulo.

Essa decisão de fundo é influenciada pelo que aparece quando o turista digita “melhores pousadas no Litoral do Paraná”, “o que fazer em Guaratuba” ou “Matinhos vale a pena”. E aí o que conta é a autoridade do site da pousada, do restaurante, da operadora de turismo perante o algoritmo do Google.

Autoridade, em SEO, não é uma palavra abstrata. Ela é construída sobre algumas variáveis técnicas mensuráveis, e a mais influente delas é a quantidade e a qualidade dos links que apontam para o site da empresa a partir de outros sites considerados confiáveis pelo Google.

Cada link recebido funciona como um voto de credibilidade. Sites de notícias, portais regionais consolidados, publicações setoriais e veículos com histórico editorial entregam votos pesados. Diretórios genéricos e fazendas de link, ao contrário, podem prejudicar.

É por isso que comprar backlinks dofollow virou uma estratégia comum entre pequenas e médias empresas que entenderam que ter um site não basta, que é preciso fazer com que esse site seja reconhecido pelo Google como uma referência dentro do seu nicho geográfico ou setorial.

A operação, quando bem feita, parte de uma escolha cuidadosa dos portais, da escrita de um conteúdo editorial relevante para o público daquele portal e da inserção do link de forma natural, dentro de uma matéria que tem valor jornalístico por si só.

Por que a Serra Catarinense, a Costa Verde fluminense ou Bombinhas aparecem antes

Quem mora no Litoral do Paraná há tempo suficiente conhece a frustração. Bombinhas, Balneário Camboriú, Florianópolis e a Costa Verde fluminense aparecem antes do Litoral paranaense em quase toda busca genérica sobre praia no Sul ou no Sudeste.

Não é porque a praia deles seja melhor. Não é porque o produto turístico seja superior. É porque as cadeias hoteleiras, as operadoras de turismo, os restaurantes consolidados e os órgãos de promoção dessas regiões trabalham há mais tempo, e com mais consistência, a presença em portais de notícias, blogs especializados, veículos de turismo, listas editoriais.

Quando o Skyscanner publica matéria sobre destinos de praia em alta no Brasil, são esses destinos que aparecem citados. Quando o Mercado e Eventos publica os destinos que mais cresceram em buscas, Balneário Camboriú aparece com alta de 41%, Ubatuba com 30%.

Litoral do Paraná raramente entra nessas listas, e não por falta de público. Pontal do Paraná e Guaratuba registraram em janeiro de 2026 desempenho comercial superior ao do ano anterior. O movimento existe. A narrativa digital sobre esse movimento é que ainda não está sendo construída por quem ganha com ele.

O custo de não estar nas primeiras posições

A digitalização recorde dos pequenos negócios em 2025, com 98% dos empreendedores afirmando usar conexão de internet própria ou de terceiros e 47% utilizando aplicativos ou softwares de gestão, contrasta com a baixa adoção de estratégias de marketing de busca.

A maioria dos donos de pousada, do restaurante familiar, da loja de artesanato no centro de Antonina, do estaleiro de pequeno porte em Paranaguá não chegou ainda à etapa de pensar a empresa como uma marca que precisa ser encontrada por desconhecidos no Google.

Enquanto isso, redes hoteleiras de fora ocupam o vácuo. Plataformas de reserva centralizam a procura. Operadoras de outros estados vendem o Litoral paranaense para o cliente paranaense, e ficam com parte da margem.

A própria valorização imobiliária que veio com a Ponte de Guaratuba está, em parte, sendo capturada por investidores de fora da região, que viram a oportunidade antes dos locais e chegaram com estratégia digital pronta.

A pesquisa do Sebrae sobre tendências internacionais é direta neste ponto: a valorização da cultura local e da autenticidade são diferenciais competitivos para os pequenos negócios.

Ou seja, o Litoral do Paraná tem em mãos exatamente o produto que o turismo brasileiro de 2026 está procurando: experiências autênticas, proximidade com a Mata Atlântica, gastronomia regional, fandango, barreado, Ilha do Mel. Falta traduzir esse produto em presença digital que apareça nos resultados de busca.

Caminhos práticos para o pequeno empresário do Litoral

Para o dono de pousada em Pontal do Paraná, para o restaurante em Guaratuba, para a operadora de turismo de Morretes, o caminho começa pelo básico, mas não termina nele.

O cadastro completo e atualizado no Perfil da Empresa no Google é o piso. Sem ele, o negócio nem entra no jogo. Em seguida, vem a estrutura do site próprio, que precisa ser rápido, otimizado para celular e organizado em torno das palavras que o turista realmente usa para buscar.

Não adianta colocar “estamos no melhor litoral do Sul do Brasil” se ninguém digita essa frase. Adianta ter páginas claras sobre “pousada com café da manhã em Matinhos”, “passeio de barco em Guaratuba”, “restaurante de frutos do mar em Pontal do Paraná”.

Acima disso, vem o trabalho de autoridade. Aqui entram estratégias mais consistentes, como a produção de conteúdo editorial que ganha espaço em veículos relevantes, geralmente intermediada por agências especializadas em link building.

A modalidade de guest post para SEO é uma das mais eficientes, porque combina três elementos ao mesmo tempo: gera visibilidade direta para o leitor do portal onde a matéria é publicada, fortalece a autoridade do site da empresa perante o Google e constrói uma narrativa pública sobre a marca. Quando feita com critério editorial, e não como anúncio disfarçado, é indistinguível de uma reportagem comum.

O Litoral paranaense tem, neste momento, uma janela rara. A Ponte de Guaratuba é assunto nacional. Os investimentos públicos são notícia. O turismo cresceu em 2025 e cresceu mais em 2026. O destino voltou a ser pauta.

Os pequenos negócios que entrarem agora na disputa pela visibilidade digital encontram um terreno onde a história já está sendo contada, falta só posicionar a empresa dentro dela. Quem esperar mais dois ou três anos vai entrar num cenário em que essa janela editorial já estará ocupada por concorrentes de fora, que perceberam o movimento primeiro.

A inauguração da ponte custou quase R$ 400 milhões. Aparecer nas primeiras páginas do Google quando alguém pesquisa o Litoral do Paraná custa uma fração disso. A diferença é que a ponte foi obra do Estado, e a presença digital cabe a cada empresário decidir construir.