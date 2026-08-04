Livro sobre memórias de Aluzio Palmar na ditadura militar é premiado no Canadá

Segundo a Academia Canadense o livro é resultado de rigorosas pesquisas documentais e orais

Edições em português e inglês da obra do historiador

O livro “O Garimpeiro da Memória”, de autoria do historiador estadunidense Jacob Blanc, foi premiado pelo Canadá, como o melhor estudo sobre América Latina e Caribe.

Segundo a Academia Canadense, Searching for Memory: Aluízio Palmar and the Shadow of Dictatorship in Brazil, abre novos caminhos na reconstrução da história brasileira por meio da vida de um indivíduo. No livro, Blanc coloca a vida e o ativismo de Aluízio Palmar no centro de uma discussão mais ampla sobre política e resistência social, destacando os ideais e princípios que motivaram aqueles que resistiram aos regimes autoritários, mesmo ao custo de sua liberdade e de suas vidas.

Por meio do conceito de “roteiro de memória”, o livro ilumina os processos epistemológicos pelos quais as pessoas compartilham certas memórias de certas maneiras, as relações entre diferentes plataformas de memória e o que a narração da memória revela sobre como um indivíduo compreende seu lugar na história.

Combinando pesquisa rigorosa com uma narrativa fluida entre passado e presente, Searching for Memory revitaliza a literatura histórica sobre um período difícil da história do Brasil, convidando-nos a refletir não apenas sobre uma vida notável, mas também sobre nossas próprias ideologias políticas e nosso lugar no mundo.

A premiação é comemorada pelos “brasilianistas”, James Green e Christopher Dunn. Para ambos, o livro O Garimpeiro da Memória, é notável, devido ao rigor científico e seriedade do autor.

Jacob Blanc era professor na Escócia quando começou, em 2019, o seu trabalho de pesquisa que deu origem ao livro O Garimpeiro da Memória. Atualmente, Blanc é professor da Universidade MacGil e é autor de diversos livros traduzidos para o português, entre eles Antes do Dilúvio: Itaipu e A Coluna Prestes: Uma história do interior.

Para escrever a biografia de Aluizio Palmar, Jacob Blanc realizou 25 entrevistas ao longo de dois anos, num total de quarenta horas, cruzou informações e buscou comprovações nos arquivos públicos e nos relatórios das Comissões da Verdade.

Edição em inglês – Searching for Memory: Aluízio Palmar and the Shadow of Dictatorship in Brazil, The University Carolina Press

Edição em português – O Garimpeiro da Memória – Editora Garamond – Rio de Janeiro