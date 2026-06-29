Magistrados federais visitam a Sanepar e conhecem tecnologias do saneamento

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Visita técnica detalhou o ciclo “do rio ao rio”, destacando inovações em economia circular, monitoramento em tempo real e excelência ambiental da Sanepar

Foto: Divulgação Sanepar

Abrir a torneira e encher um copo com água potável é um gesto cotidiano, mas que resulta de um processo de alta complexidade técnica e engenharia ambiental. Para apresentar os investimentos em tecnologia e o ciclo completo “do rio ao rio”, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realizou uma visita técnica com magistrados da Justiça Federal do Paraná (JFPR) em unidades de Curitiba e Região Metropolitana.

O roteiro demonstrou o esforço logístico e científico da companhia pública para garantir a segurança hídrica e a sustentabilidade no Estado. Os juízes federais conheceram desde os rigorosos padrões de potabilidade até iniciativas pioneiras de economia circular, como a transformação de subprodutos do saneamento em energia limpa.

O juiz federal substituto Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara Federal de Curitiba, disse que a visita promoveu aproximação com a Sanepar, o que demonstra a transparência da Companhia, possibilita o diálogo e fortalece os vínculos institucionais. “Falar em saneamento é também falar de direito ambiental. Poder conhecer como esse processo é feito amplia os horizontes e perspectivas, nos tornando mais sensíveis”, ressaltou.

Para a juíza federal Marize Cecilia Winkler, representante do projeto Aproxima JFPR, a experiência prática foi surpreendente. “Cada profissional demonstrou muito zelo e dedicação com o processo. É motivo de orgulho para o Estado contar com uma companhia de saneamento em que a equipe atua com tanta responsabilidade social e técnica, focada no bem-estar da comunidade”, afirmou.

O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Fernando Guedes, destacou a realidade complexa do trabalho realizado pela Companhia. “Somos uma referência para outras empresas de saneamento. Temos um corpo técnico altamente qualificado e temos muito conhecimento para compartilhar”, afirmou.

INOVAÇÃO – A primeira parada foi na Estação de Tratamento de Água Iraí, a segunda maior do Paraná, com um painel sobre os desafios da qualidade dos mananciais, tecnologias de tratamento e enfrentamento de eventos climáticos extremos e escassez hídrica, além de explicações sobre todas as etapas de captação, tratamento e análise da água.

O grupo seguiu para o Centro de Controle Operacional (CCO) para ter uma visão macro e acompanhar o monitoramento em tempo real do abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana, além de conhecer a tecnologia usada para prevenção de crises de desabastecimento

Na Estação de Tratamento de Esgoto Belém, foi apresentado o processo biológico do tratamento de esgoto, a recuperação de recursos e a Usina de Biogás, exemplificando a economia circular na Companhia. No Laboratório de Conformidade da Sanepar, os eles viram de perto os rigorosos padrões de análise físico-química e bacteriológica que garantem a potabilidade da água distribuída e o controle do esgoto tratado.

A visita foi encerrada no Museu Planeta Água, com uma imersão educativa sobre a história do saneamento e o ciclo da água como pilar de sustentabilidade.