Mandicuera Convida reúne música, cinema e gastronomia caiçara

A segunda apresentação da temporada traz artistas locais e pratos típicos da culinária paranaense

Foto: Divulgação

O Mandicuera Convida deste sábado (16) reunirá diversas apresentações artísticas no Ponto da Cultura Caiçara, na Ilha dos Valadares. O evento gratuito é uma realização da Associação de Cultura Popular Mandicuera e busca promover o trabalho dos agentes culturais e da gastronomia local, com apresentações de diversas linguagens artísticas do litoral paranaense.

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A paraguaia Sarita Fernet (representada pelo artista Rogério Soares) será a apresentadora de humor da noite. O show musical será com o cantor parnanguara e pianista Wanderlem Silva. O público também irá assistir a exposição do filme “Entre Fantasias”, dirigido por Mariana Zanette, e poderá conversar com a protagonista da obra, a atriz Sueli Costa.

A obra conta a história de Dona Marcelina, uma costureira de 65 anos apaixonada pelo carnaval, que enfrenta o preconceito dos filhos evangélicos pela ligação da mãe com a festa popular. Mariana Zanette também é coordenadora do Ponto de Cultura

“Vai ser uma noite deliciosa, com comidinhas gostosas. Teremos risoto de camarão da chef Suzy Basaglia, porções, cerveja gelada e boas conversas. A primeira apresentação lotou, foi muito legal e a próxima será melhor ainda”, afirmou Mariana. Além das comidas típicas, estarão à venda as bebidas locais como as cachaças mãe cá filha e cataia.

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O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), Prefeitura de Paranaguá, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, Ministério da Cultura e governo federal.

O Mandicuera Convida será encerrado com o show da drag Suzy Nails e o microfone aberto para o karaokê. “O público vai poder cantar, se divertir e dançar. Por conta do filme Entre Fantasias a gente vai fazer uma festa à fantasia, então vai ter mais essa brincadeira. Estão todos convidados!”, declarou Mariana.

Seleção de talentos

Os próximos dias da temporada serão: 13 e 28 de junho, e 04 de julho. Os artistas locais interessados em participar poderão se inscrever por meio do site.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLServO6Slw90Ta_QhHeMcxi1Q9xGMNK9PPJGWg4VG91mivnmfQ/viewform). Serão aceitas as inscrições para apresentações musicais, de comédia, teatro, dança, performance e outras expressões artísticas.

1º Mandicuera Convida

Local: Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara

Endereço: R. Crispim do Nascimento – Ilha dos Valadares, Paranaguá

Datas e horários:

16/05 às 20h – apresentação do filme “Entre Fantasias”

16/05 às 21h – Show de Variedades Mandicuera Convida

13/06 às 20h

28/06 às 15h

04/07 às 20h

Entrada: gratuita

Informações: @associacao_mandicuera

Reservas de mesa pelo whatsapp: (41) 98450-0170