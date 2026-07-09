Marinha alerta para nevoeiros a partir da meia-noite desta quinta-feira

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Aviso de mau tempo abrange faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo

A Marinha informa que a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, entre as cidades de Itajaí (SC) e Iguape (SP), poderá reduzir a visibilidade a menos de 1.000 metros, entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (10), da 0h às 9h.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo.



Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, ou por meio do aplicativo “Previsão Ambiental Marinha (PAM)”, desenvolvido em parceria com a Petrobras, disponível para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.