Marinha alerta para ressaca com ondas de 3 metros a partir de domingo

Avisos de mau tempo divulgados pela Marinha do Brasil abrangem diversos estados

Infográfico: Marinha

A faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo está sob alerta devido à previsão de ressaca com ondas que podem atingir até 3 metros de altura, entre a manhã de domingo (3) e a tarde de segunda-feira (4).

De acordo com o aviso de mau tempo divulgado pela Marinha do Brasil, no final da tarde desta sexta-feira (1), a área sob atenção se estende especificamente entre São Francisco do Sul (SC) e Ubatuba (SP), passando por toda a costa paranaense.

As ondas são esperadas com direção Sudoeste a Sul. A Marinha deve emitir avisos para a região, e a situação exige atenção redobrada de navegadores e pescadores.

A previsão de ondas altas coincide com o início da temporada de pesca motorizada do camarão na região, o que eleva a necessidade de cautela para as embarcações que saírem ao mar. Recomenda-se a consulta das condições de mar e vento antes de qualquer saída.

Autoridades costeiras e o Corpo de Bombeiros recomendam que banhistas evitem a prática de esportes náuticos ou o banho de mar durante o período de maior agitação.

A Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/.

Também há alertas de ressaca para as faixas entre Chuí (RS) e São Francisco do Sul e entre Paraty (RJ) e Campos dos Goytacazes (RJ) – confira as imagens.