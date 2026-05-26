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Maurício Lense promove reforma e promete modernização na Prefeitura de Guaratuba

Redação

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Novos secretários e secretarias marcam a primeira grande reforma administrativa no segundo ano do mandato do prefeito

Wallace, Paulinho e Juliano na foto da posse com o prefeito | Imagens: Divulgação

A Prefeitura de Guaratuba promoveu uma ampla reforma administrativa para adequar a gestão municipal ao desenvolvimento da cidade. O projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores na última semana, visa garantir maior eficiência e agilidade nos serviços públicos. Para coordenar as novas frentes no Executivo, licenciaram-se de suas funções legislativas os vereadores Juliano Rosa de Paula “Petruquio” e Wallace Aguiar.

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Entre os destaques da reestruturação está a criação da Coordenadoria de Zeladoria Municipal. Focada em diagnosticar e executar serviços essenciais de limpeza, conservação e manutenção de vias e espaços públicos, a pasta será comandada por Juliano Rosa de Paula para dar respostas rápidas às demandas urbanas cotidianas.

A reforma também desmembrou a Secretaria da Pesca e Agricultura em duas estruturas independentes. Sob a liderança de Wallace Aguiar, a Secretaria da Pesca vai fortalecer o atendimento ao setor com apoio técnico e políticas de comercialização. A pasta da Agricultura continuará com o secretário Dagoberto da Silva.

Outra alteração ocorre na Secretaria da Habitação, que passa a se chamar “Habitação e Assuntos Fundiários”, atuando com dois programas permanentes: Regularização Fundiária e Produção Habitacional Assistencial. A chefia permanece com o secretário Itamar Cidral da Silveira Jr.

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Na comunicação institucional, o setor passa a ser Assessoria de Comunicação, com atribuições ampliadas sob a responsabilidade do comunicador João Paulo de Souza (Paulinho Max).

Mais profissionais do concurso público

A prefeitura também ampliou as vagas do Quadro Geral de Pessoal Efetivo para aprovados em concurso público. A medida fortalece áreas essenciais, especialmente a saúde e a assistência social, com novos postos para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, engenheiro civil e terapeuta ocupacional.


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