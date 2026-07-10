Meia Maratona de Guaratuba está com inscrições abertas

Interessados podem se inscrever até o dia 28 de agosto nas modalidades de 5km, 10km ou 21km – evento ocorre no dia 6 de setembro

Foto: AEN (recortada)

Estão abertas as inscrições para a Meia Maratona de Guaratuba, que ocorre no dia 6 de setembro na cidade litorânea. O evento, que é realizado pela Thomé e Santos Eventos Esportivos, tem apoio institucional da Prefeitura Municipal.

Os interessados podem se inscrever pelo link. As modalidades disponíveis são 5km, 10 km ou 21 km, com idades a partir de 14 anos, 16 anos e 18 anos, respectivamente.

As inscrições têm valores a partir de R$89,90 (lote promocional) + taxa, de acordo com a categoria. No total, serão cinco mil vagas.

Sobre a prova

A Meia Maratona Internacional de Guaratuba tem como local de largada e chegada o Centro de Eventos, localizado na R. João Antônio Prosdócimo, 76/144, em Guaratuba.

As largadas ocorrem das 7h às 7h30. Às 7h, partida da modalidade 21km para a Elite Feminina/Masculina e Portadores de Necessidades Especiais. Às 7h02, largada da modalidade 21 km para Portadores de Necessidades Especiais e, às 7h05, partida do Geral Masculino e Feminino. Às 7h30, está programada a largada das modalidades 5km e 10km.

O tempo máximo para concluir a prova varia de acordo com a categoria, sendo de três horas para a modalidade de 21 km.

As informações completas e o regulamento podem ser conferidos no site oficial: https://www.thomeesantos.com.br/ . Fique por dentro das novidades da Meia Maratona de Guaratuba pelo perfil no instagram: @thomeesantos.

As largadas obedecerão aos seguintes horários:

7h00 – 21 km Elite Feminina e Masculina.

7h02 – 21 km Pessoas com Deficiência (PCD).

7h05 – 21 km Geral Masculino e Feminino.

7h30 – 10 km e 5 km

O tempo máximo para concluir a prova de 21 km será de 3 (três) horas, com pontos de encerramento nos seguintes quilômetros:

5 km – encerramento às 7h45.

10 km – encerramento às 8h25.

15 km – encerramento às 9h10.

21 km – encerramento às 10h.



