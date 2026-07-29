Meridianbet apoia Michael “PQD” em sua estreia no UFC na Sérvia

Patrocinado pela marca, ex-paraquedista e promessa do MMA nacional enfrenta o “Gângster Galês” na Belgrade Arena

Imagem: Meridianbet – MF Press Global

Falta pouco. No dia 1º de agosto, na Belgrade Arena, Michael “PQD” Oliveira faz a caminhada mais importante de sua vida. Do outro lado do octógono estará Oban Elliott, o galês que se apresenta como “The Welsh Gangster”. A Meridianbet Brasil, patrocinadora do carioca, acompanha cada passo dessa reta final.

Vamos aos números, porque eles contam uma grande história.

O brasileiro: nove lutas, nove vitórias e oito nocautes, sendo seis deles conquistados ainda no primeiro round, um atrás do outro. Nenhuma derrota. Ex-paraquedista do Exército Brasileiro, cria da Rocinha e eleito Lutador do Ano no LFA Brasil em 2023, ele chegou ao UFC pela porta mais difícil que existe: o Contender Series de Dana White, onde derrubou um adversário invicto com um cruzado de esquerda e saiu de Las Vegas com o contrato assinado.

O galês: cartel de 12-4, cinco lutas no UFC e 28 anos, treinando na Shore MMA, no País de Gales. Elliott é o mais experiente dos dois na organização. No entanto, seu cartel revela detalhes importantes: seis de suas doze vitórias vieram na decisão dos juízes, e, das quatro derrotas que sofreu, duas foram por nocaute.

Guarde esse detalhe, porque ele resume o combate: o brasileiro nocauteia, enquanto o galês já foi nocauteado.

E tem mais. Elliott chega a Belgrado vindo de duas derrotas consecutivas. Perdeu por decisão para Seok Hyeon Ko em junho de 2025 e foi finalizado por Jonathan Micallef no UFC 325, em janeiro deste ano, com um mata-leão no segundo round. É um lutador pressionado, que precisa de um resultado com urgência. E atleta pressionado costuma abrir a guarda.

Existe ainda um ingrediente que a torcida brasileira não vai deixar passar: Elliott conquistou seu contrato com o UFC justamente ao bater um brasileiro, Kaik Brito, por decisão majoritária no Contender Series. Agora ele cruza o caminho de outro representante do Brasil, desta vez, um que ainda não sabe o que é perder.

A vantagem do galês é uma só, e é real: a experiência no octógono. Elliott já fez a caminhada cinco vezes no UFC, enquanto para Michael será a estreia. Estrear no maior palco do MMA mundial pesa para qualquer um.

Mas, se o histórico de Michael sugere alguma coisa, é que pressão não é novidade para quem passou oito anos saltando de avião pelo Exército Brasileiro.

“Pressionar é uma coisa que não me assusta. Meus oito anos no Exército me ensinaram demais a ter autocontrole e manter a cabeça no lugar quando o bicho pega. Eu respeito a história e a trajetória de cada adversário que cruza meu caminho. A gente estudou bastante o jogo do galês para entrar lá dentro sabendo exatamente o que fazer e buscar um resultado bem assertivo. Só tenho a agradecer à Meridianbet, à minha equipe e a todo mundo que está acreditando e torcendo por mim nessa missão. Tamo junto demais!” — Michael “PQD” Oliveira

A Meridianbet Brasil patrocina Michael “PQD” Oliveira por meio de um acordo direto com o atleta. A marca apoia os esportes de combate há mais de uma década, desde cards profissionais de elite até eventos de base, e investe em clubes, categorias de base e programas esportivos comunitários em todos os mercados em que atua.

Imagem: Meridianbet – MF Press Global

Sobre a Meridianbet Brasil

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